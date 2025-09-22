Agresión sexual en las fiestas de Moralzarzal, Madrid: "Tuvieron a la víctima dos horas en una silla con chicos grabándola"
Un menor con la mandíbula rota, otro agredido con una autobús y una chica víctima de una agresión sexual
Varias testigos aseguran que no había ningún protocolo ante sumisiones químicas
Las fiestas de Moralzarzal, Madrid, se han saldado con un menor con la mandíbula rota, otro agredido con una autobús y una chica víctima de una agresión sexual.
'Vamos a ver' se ha desplazado hasta Moralzarzal para hablar con varias testigos de cómo se actuó sin ningún tipo de protocolo con la víctima de agresión sexual por sumisión química. Aunque el Ayuntamiento asegura que se trata de "hechos aislados", estas vecinas no dicen lo mismo.
Gemma atendió a la víctima de agresión sexual y nos ha contado en directo cómo sucedió todo: "Estuve ayudando a sus amigas y a la joven. Creo que se hicieron muchas cosas mal. La policía llegó con sirenas y luces que no es lo más idóneo".
Además, Mireya, otra de las vecinas de Moralzarzal, nos asegura que durante el fin de semana de las fiestas ha habido varios robos y agresiones, por lo que piden más presencia policial: "Ha sido una locura".
Gemma asegura que no ha habido material preventivo ni un protocolo establecido para una agresión sexual por sumisión química como sucedió: "A la víctima se la tuvo en una silla sentada durante más de dos horas, con el muro de al lado lleno de chicos grabándola y haciéndole fotografías. Vino la policía súper escandalosa y la víctima se vio muy abrumada porque estaba expuesta a todos los vecinos", ha denunciado en nuestro programa.
Patricia Pardo: "Me parece demencial que una chica que acaba de ser víctima de una víctima de agresión sexual se vea expuesta de este modo"
Patricia Pardo, tras el testimonio de esta testigo, ha reaccionado a la falta de protocolo: Es gravísimo e invita a reflexionar y a que tomen nota las personas competentes. Me parece demencial que una chica que acaba de ser víctima de una víctima de agresión sexual se vea expuesta de este modo".