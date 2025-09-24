El sacerdote de Toledo está investigado por un delito contra la salud pública

El cura detenido en Málaga fue denunciado por difamación en un caso de abusos sexuales

El cura detenido en Torremolinos, Málaga, por posesión de drogas ha sido puesto en libertad con cargos. Carlos Loriente, que ha sido “apartado cautelarmente del ejercicio de su ministerio”, se ha negado a declarar.

El sacerdote sigue investigado por un delito contra la salud pública. Loriente llevaba encima una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes -“una cantidad que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio”-, según la Policía.

Los agentes también registraron la vivienda que el cura había alquilado en Torremolinos y donde estaba con varios jóvenes. En el interior hallaron una balanza de precisión, una bolsita monodosis de droga y juguetes eróticos.

El cura se ha acogido a su derecho a no declarar, según informa el diario La Voz del Sur.

Otros procesos contra el cura

Esta no es la primera vez que el sacerdote, que hasta hace unos días fue el Vicario Episcopal para el Clero de la Archidiócesis de Toledo. En 2023 fue denunciado en el Vaticano por una víctima de abusos sexuales por difamación y calumnias.

Durante el proceso judicial contra un sacerdote de Toledo por abusos sexuales contra un exseminarista, Loriente habría enviado un mensaje de WhatsApp a los curas de su Diócesis en el que defendía al acusado, criticaba al exseminarista que le denunció y atacaba a la prensa.

En su mensaje, el cura ahora procesado por tenencia de drogas hablaba de la “falta de verosimilitud” de la denuncia y defendía que su “convicción subjetiva es la inocencia de Pedro”.

El Arzobispado de Toledo ha emitido un comunicado en el que destaca que ha abierto una investigación para conocer lo ocurrido y que ha “apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio” al arrestado.