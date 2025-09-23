Todo comenzó cuando a altas horas de la noche, uno de los compañeros del sacerdote comenzó a armar escándalo en la terraza del apartamento

A la hora de registrar el apartamento de Carlos, se encontraron balanzas de precisión para pesar al droga, una bolsita monodosis de droga y juguetes eróticos.

Compartir







Una fiesta, un escándalo, la llegada de la Policía Nacional, un cacheo y un detenido contra la salud pública sorprendente. Carlos Loriente, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo fue interceptado por la Policía Nacional durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la vía pública en Torremolinos con una cantidad de diversas sustancias estupefacientes que excedían lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio. Nada menos que más de una decena de papelinas de droga 'tusi', conocida como 'cocaína rosa' , por lo que fue detenido por un delito contra la salud pública.

El canónigo había alquilado un apartamento vacacional en la localidad malagueña con varios jóvenes y a altas horas de la noche, uno de los turistas comenzó a armar escándalo en la terraza del complejo, llegando incluso a amenazar con precipitarse al vacío.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un sacerdote del Arzobispado de Toledo por posesión de droga en Torremolinos, Málaga

Al lugar acudieron agentes de Policía Nacional, que calmaron al individuo, y cachearon a sus acompañantes, encontrando entre las pertenencias del sacerdote hasta diez papelinas con psicotrópicos de lo que podría ser MDMA y mefedrona. El sacerdote dio el consentimiento para registrar el apartamento alquilado y la sorpresa fue aún mayor.

A la hora de registrar la vivienda se encontraron balanzas de precisión para pesar al droga, una bolsita monodosis de droga, restos de haber estado consumiendo y juguetes eróticos.

PUEDE INTERESARTE Así es la cocaína rosa, la droga de clase alta que está expandiéndose por España

En redes sociales se puede ver al sacerdote animando a los ferigreses a peregrinar con un mensaje desde Tierra Santa, más concretamente desde Belén -donde estaban 30 sacerdotes viviendo momentos únicos-, pidiendo que nadie olvidara a los cristianos que viven en esa tierra porque Jesucristo seguía vivo. El sacerdote recordaba la labor de la delegación Peregrinaciones y Turismo de la Archidiócesis de Toledo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tusi, conocida como droga rosa, más cara que la cocaína

Tusi, cocaína rosa, polvo rosa, venus, erus, nexus... Su verdadero nombre es '2C-B'. Está elaborado principalmente a partir de LSD, que tiene efectos alucinógenos, y de éxtasis o MDMA, que provoca sensación de euforia. Al combinar ambas sustancias se alteran los sentidos y provocan un auténtico subidón en la persona haciéndole sentir que sus capacidades han aumentado. La combinación de estos estupefacientes también hace que el tusi sea más peligrosa y más adictiva que la cocaína.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Al tusi se le conoce como la droga de los ricos porque es la más cara del mercado. Un gramo de tusi puede rondar sobre los 100 euros, el doble que un gramo de cocaína. A pesar de su elevado precio, mucha de la cocaína rosa que es está incautando en nuestro país ni siquiera contiene LSD. Se hace con una sustancia más barata, la ketamina, mezclada con éxtasis y cafeína.

El arzobispado de Toledo lamenta cualquier conducta delictiva y pide perdón al pueblo de Dios

En un comunicado enviado este martes, el Arzobispado ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado la detención, y ha reprobado "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer" este sacerdote.

La Archidiócesis de Toledo ha querido expresar su "plena confianza" en la justicia, y aunque considera que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido", ha manifestado su disposición a "colaborar" con ella. Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde la Archidiócesis han pedido "perdón al pueblo de Dios" por "los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis".

Asimismo, la Diócesis de Málaga ha comunicado oficialmente que el clérigo "ha sido apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio por el Arzobispado de Toledo y que no pertenece a esta diócesis de Málaga ni ha recibido ningún encargo pastoral en ella". Y añaden, que, a la espera de que la justicia clarifique las acusaciones, "expresamos nuestro pesar por el daño que se ha podido producir y porque empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega".

¿Cómo afecta el tusi al cuerpo?

El tusi se puede consumir de diversos modos: esnifado, diluido en bebidas y también se puede fumar, tomar en pastillas o inhalar. Tarda unos 20 minutos en hacer efecto y suele durar entre 4 y 8 horas. Produce euforia, desinhibición para relacionarse con los demás, impulsividad, sensación de tener más fuerza e insomnio, consecuencia del nerviosismo y la excitación que provoca el altísimo nivel de hormonas del estrés.

En realidad con el consumo de tusi se alteran los sentidos y puede ocasionar alucinaciones visuales. Los efectos alucinógenos y la euforia pueden derivar en ataques de pánico, crisis de ansiedad y depresión. En casos severos puede provocar convulsiones y problemas cardiacos súbitos. Además, puede provocar vómitos y sudoración extrema.