Una balanza para pesar, 'cocaína rosa' y juguetes sexuales: todo lo que encontraron en el apartamento del sacerdote de Toledo

El cura detenido en Torremolinos, Málaga, por posesión de drogas, ya habría estado implicado en otro escándalo. Aunque de diferente índole. Carlos Loriente habría sido acusado por difamación y calumnias por una víctima de abusos sexuales por salir en defensa del presunto agresor.

El sacerdote salió en defensa de un cura de la diócesis de Toledo procesado por abusos sexuales, en un caso destapado por el diario El País.

Todo sucedió en un juicio celebrado en 2023 en la Audiencia de León contra otro sacerdote que fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda y que ahora espera la decisión del Tribunal Supremo.

Los mensajes de Carlos Loriente sobre un caso de abuso sexual

Durante aquel proceso, Loriente envió un mensaje de WhatsApp a los curas de su Diócesis en el que defendía al acusado, criticaba al exseminarista que le denunció y atacaba a la prensa, según el citado diario.

En su mensaje, el cura ahora detenido hablaba de la “falta de verosimilitud” de la denuncia y defendía que su “convicción subjetiva es la inocencia de Pedro”. La víctima presentó una denuncia en el Vaticano en noviembre de 2023, acusándole de difamación y calumnias.

La denuncia contra Loriente fue “por calumnias, emisión y distribución de falsedad, abusando así de su poder y autoridad”. Valiéndose de su cargo, acusa el documento de la víctima citado por El País, “difundió una carta de manera masiva al clero, a través de WhatsApp que terminó en manos de la prensa y mi entorno, constituyendo actos delictivos”, según el artículo 1.1b del documento papal Vos Estis Lux Mundi, que recoge que “las conductas de los sujetos del artículo 6, consistentes en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir las investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales”.

La detención del cura por posesión de drogas

Carlos Loriente, sacerdote de Toledo, ha sido detenido este 22 de septiembre en Torremolinos, donde estaba de vacaciones, por posesión de drogas.

El cura llevaba encima una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes -“una cantidad que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio”-, según la Policía.

Tras el registro de la vivienda que el cura habría alquilado con otros jóvenes, los agentes encontraron una balanza de precisión, una bolsita monodosis de droga y juguetes eróticos.

El Arzobispado de Toledo ha emitido un comunicado en el que destaca que ha abierto una investigación para conocer lo ocurrido y que ha “apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio” al arrestado.

El Arzobispado ha insistido en que “lamenta profundamente los hechos que han causado la detención y reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote” y ha expresado “su plena confianza en la justicia”.

Hasta el 15 de septiembre, Carlos Loriente era el Vicario Episcopal para el Clero de la Archidiócesis de Toledo, pero la semana fue destituido y se nombró en su lugar a Miguel Garrigós Domínguez de forma sorpresiva.