Redacción Cataluña Europa Press 23 SEP 2025 - 17:12h.

UGT pide más medidas de seguridad para evitar "consecuencias catastróficas" en el interior de las prisiones

Muere un preso por sobredosis en la cárcel de Brians 2 de Barcelona: "El día anterior mantuvo una comunicación familiar"

BarcelonaUGT Presons ha criticado la entrada a drogas y móviles en las cárceles catalanas mediante drones, que califica de "ataque constante a la seguridad penitenciaria", después de detectarse la presencia de una aeronave de estas características este sábado sobrevolando el centro Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona).

"No estamos hablando de un incidente aislado, sino de un 'modus operandi' creciente que puede tener consecuencias catastróficas dentro de los centros. Lo que hoy son paquetes de droga o terminales móviles, mañana pueden ser objetos potencialmente mucho más peligrosos y devastadores", afirma el sindicato sobre un ataque "bajo tierra y aire".

UGT asegura ser consciente de que la Generalitat trabaja "intensamente" en la aplicación de las medidas de seguridad que figuran en el Acuerdo Penitenciario 2024-2027, pero insta a acelerar lo máximo posible la implementación de los detectores e inhibidores necesarios para frenar el aumento de incursiones en los recintos mediante esta tecnología, en sus palabras.

Dron que sobrevolaba Brians 2

Por ello, el sindicato reclama al nuevo director general de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat, Domingo Estepa, que "demuestre que está a la altura para proteger a los funcionarios de cárceles" y ponga fin a esta práctica.

Fuentes de la Conselleria de Justicia de la Generalitat han explicado que, sobre las 00.43 de la madrugada del sábado, se detectó un dron que sobrevolaba el recinto de Brians 2 y, horas más tarde, a primera hora del sábado, se encontró y requisó un paquete en el que había dispositivos móviles.