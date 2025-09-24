Violencia vicaria con la mascota: "La llamó para devolvérsela y frente a ella la mató"

Mercedes Cañadas, psicóloga forense y experta violencia de Genero: "Los maltratadores para hacer el mayor daño posible utilizan lo que las víctimas quieren más"

La jueza, Auxiliadora Díaz, analiza esta sentencia pionera: "Se ha sancionado por un lado el hecho de maltratar al animal y el daño psicológico"

Compartir







¿Qué es la violencia vicaria? Es una forma de violencia machista en la que el agresor hace daño a una mujer a través de sus hijos. Hemos conocido casos terribles: asesinatos de niños, solo para vengarse de la madre, pero nunca antes había ocurrido algo así. Y, aquí es dónde está el debate. Por primera vez, un juez de Canarias ha condenado a un hombre por violencia vicaria tras matar al perro de su pareja.

La juez expone que "la muerte del animal fue el instrumento elegido para causar el menoscabo psíquico", señalando que "no se trata de una mera simultaneidad fáctica, sino de una finalidad concreta: matar al animal para quebrar psíquicamente a la mujer”, informa Miguel Noya.

La historia muestra un crueldad y un odio evidentes de un joven de 18 años que no acepta una ruptura sentimental. Primero, las amenazas contra su exnovia se produjeron por teléfono, según relata Esther Padrón Torres, la abogada de la víctima: "Él la llama para devolverle la mascota".

Es al acudir ella hasta esta carretera para recuperar al perro cuando el joven, de 18 años, lanza al cachorro de podenco de casi cuatro meses por una escollera provocándole la muerte. "Cuando está frente a ella le dice que si la deja pues mata a la mascota". Ver ese acto 'in situ', sin poder hacer nada por evitarlo, produjo "un gran temor, angustia y pena horrorosa a mi representada. Es un acto de violencia, humillación y sometimiento hacia la mujer".

"Se ha producido un daño psicológico a la víctima": las mascotas son uno más de la familia

La juez, de hecho, resalta en su sentencia que, a consecuencia de estos hechos, la mujer presentó un cuadro de afectación psicológica que precisó una primera asistencia facultativa, con un tiempo de curación estimado en 90 días.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El joven, de solo 18 años, ha sido condenado a doce meses y un día de cárcel. Su intención clara era "matar al animal para quebrar psíquicamente a la mujer y perpetuar su dominación y el control sobre su pareja".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La jueza Auxiliadora Díaz analiza esta sentencia pionera. "Se ha sancionado por un lado el hecho de maltratar al animal, el hecho de matarlo, pero también que se ha producido un daño psicológico a la víctima".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por ley, las mascotas se consideran uno más de la familia, pero no están reconocidas en las leyes de violencia de género.

Mercedes Cañadas, psicóloga Forense y experta violencia de Genero añade que "los maltratadores para hacer el mayor daño posible utilizan lo que las víctimas quieren más puede ser una persona una mascota o un objeto".

Es la novedad que aporta esta sentencia: la instrumentalización de un animal para hacer daño ala víctima.