CáceresEl incendio forestal declarado este viernes por la tarde en las inmediaciones del municipio cacereño de Cuacos de Yuste ha obligado al desalojo del Monasterio de Yuste por la proximidad del fuego y se ha confinado a la población de la localidad extremeña debido al riesgo de inhalación de humos.

Además, según ha informado la Guardia Civil, se ha realizado el corte de la carretera EX-203, en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar las labores de emergencia.

Nivel 1 de peligrosidad

En el lugar se encuentran desplegadas varias patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a Seguridad Ciudadana, al subsector de Tráfico y al Seprona, quienes prestan auxilio a los medios de extinción del incendio y coordinan las actuaciones para velar por la protección de los ciudadanos y del entorno medioambiental.

Desde primera hora de esta tarde, medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabajan en el incendio, declarado de nivel 1 de peligrosidad.

En la zona intervienen cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y aéreas, seis helicópteros, tres aviones anfibios y dos maquinarias pesadas, dos agentes del medio natura y un técnico de extinción. En total son 48 intervinientes, según ha confirmado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.