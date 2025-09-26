Exclusiva | 'El programa de Ana Rosa' revela las imágenes del crimen de la casera

'El programa de Ana Rosa' desmonta la versión del presunto asesino de Noelia

La desgarradora entrevista a la madre de Noelia tras escuchar la fría declaración del presunto asesino de su hija: “Una impotencia horrible”

Compartir







Noelia fue asesinada en su casa de Avilés tras recibir un fuerte golpe en la cabeza y varias heridas de arma blanca. Su inquilino es el principal sospechoso, está detenido y encarcelado, aunque siempre ha sostenido que se trató de un accidente y que en el crimen participaron terceras personas.

El presunto asesino insiste en que no tuvo nada que ver y asegura que en la vivienda había otras dos personas, a quienes señala como los autores materiales. Sin embargo, numerosos vecinos lo ubican solo a él en la casa de Noelia el día del asesinato, poco antes de que ocurriera. Relatan que se escuchaban discusiones en un tono muy agresivo e incluso algunos aseguran que el detenido llegó a proferir amenazas de muerte. El posible motivo de la disputa se deduce de un audio que Noelia envió a una amiga minutos antes: "Escúchame una cosa, ¿tú cogiste algo? Porque si lo cogiste tú, me da igual, no pasa nada. Quiero saberlo porque quiero saber con quién vivo". La víctima sospechaba que su inquilino le había robado.

Uno de los policías que lo detuvo asegura haberle escuchado decir durante una conversación telefónica que “el tema con Noelia se les había ido de las manos”. Además, las pruebas halladas alrededor de la casa lo incriminan, un pantalón tirado en la hierba, unas zapatillas ensangrentadas y un trapo enrollado que contenía un cuchillo con restos de sangre.

Las imágenes de la cocina demuestran que Noelia no se pudo defender

'El programa de Ana Rosa' ha accedido a las imágenes de la escena del crimen. En el porche de la vivienda llama la atención que las ventanas estén cerradas y la puerta sin forzar, lo que indica que el asesino o bien ya estaba dentro o fue alguien a quien Noelia conocía y abrió. En la habitación del presunto autor los agentes encontraron un gran desorden y una caja con calzado que podría ser clave para obtener huellas. La estancia de Noelia también estaba revuelta, con un cajón abierto donde, podría haber buscado lo que le faltaba antes de la discusión mortal.

El crimen se cometió en la cocina. En las imágenes se aprecia que no hay sangre en las paredes, toda se concentra junto al cadáver de Noelia. Esto indica que no hubo defensa ni pelea, recibió un golpe mortal y después fue rematada en el suelo.