El negocio de las citas previas: "Te consigo hora en la Seguridad Social por 20 euros'"

'El programa de Ana Rosa' investiga el negocio de las citas previas en las administraciones públicas

El Defensor del Pueblo pide a la Seguridad Social que resuelva las demoras en la concesión de citas

Las administraciones públicas se encuentran en una situación de colapso: en el SEPE, en la Seguridad Social e incluso en Extranjería. Conseguir una cita previa en España parece prácticamente imposible, especialmente en las grandes ciudades, pero existe alguna manera de acelerar el proceso.

'El programa de Ana Rosa' investiga si es posible agilizar este trámite y si es legal. En internet hay varios anuncios públicos y accesibles para todos que ofrecen citas previas por un módico precio de 20 euros. El programa se pone en contacto con dos de ellas. La primera, una mujer de Almería, afirma que puede ayudarnos a conseguir una cita en el SEPE y asegura que lo hace de manera altruista: "No te cuesta nada. Yo no te cobro por hacer esto, porque son citas, no se cobra eso". Además, explica cómo lo consigue: "Yo entro con la plataforma de ellos, porque los que trabajamos con los organismos tenemos un código especial".

Administrativa: "Gestiono citas que les es complicado conseguir a la gente"

El programa contacta con otra mujer que en su anuncio dice ser administrativa y detalla lo que ofrece: "Gestiono citas que les es complicado conseguir a la gente". Le planteamos la necesidad de una cita en la Seguridad Social para una mujer embarazada y explica qué datos necesita: "De Seguridad Social lo que necesito de datos serían nombres con apellidos". Además, garantiza rapidez: "Yo le consigo una cita, necesito 48 horas y le va a llegar al teléfono que me vas a proporcionar". Eso sí, en este caso cobra: "Son 20 euros y en 48 horas te he conseguido la cita".

Pero no solo se pueden conseguir online. En los locutorios de barrio también ofrecen ayuda con las citas previas. Un equipo del programa se acerca a uno de ellos para pedir una cita en la Seguridad Social. Aunque normalmente gestionan las del SEPE, en este locutorio también tramitan citas para la Seguridad Social y aseguran que es un proceso sencillo. El precio es más barato que en internet, por solo 5 euros facilitan una cita. En otros casos el coste sube un poco, como en las de Extranjería, que se ofrecen por 10 euros.