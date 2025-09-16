‘El tiempo justo’ charla con Victoria tras escuchar la declaración de Isaías, el presunto autor, quien niega la agresión y reduce lo ocurrido a “una bofetada”

Exclusiva | La expareja del presunto asesino del crimen de Avilés lo defiende: “Siempre fue una persona muy buena y trabajadora”

Compartir







‘El tiempo justo’ realizó una de las entrevistas más duras desde que se conoció el crimen de Noelia, la joven de Avilés asesinada el pasado mes de agosto. Su madre, Victoria Gutiérrez, habló por primera vez tras escuchar la declaración de Isaías, el presunto autor, quien niega la agresión y reduce lo ocurrido a “una bofetada”, pese a que el atestado policial sostiene que acabó con su vida tras robarle.

La frialdad con la que el acusado relató sus pasos después del crimen (deambulando durante horas por clubes nocturnos sin mostrar arrepentimiento) estremeció tanto a los colaboradores como a la propia madre de la víctima. “Es una impotencia horrible, no se puede describir”, confesó Victoria con la voz entrecortada.

PUEDE INTERESARTE Críticas al dispositivo de seguridad tras los incidentes en la Vuelta a España: un experto alerta de vínculos con grupos radicales

Un robo como desencadenante

La madre de Noelia recordó cómo su hija guardaba con cuidado la recaudación de su negocio en una pequeña caja fuerte y cómo, tras su muerte, ni esa caja ni la cartera personal aparecieron. “No había ni cinco euros en la casa”, lamentó, dejando entrever la sospecha de un robo como desencadenante de la tragedia.

El atestado policial apunta en la misma dirección: que Isaías atacó a Noelia después de que ella le reprochara haberle hurtado dinero. “Le robó a la persona que le acogió en su propia casa”, recalcó el programa.

Una familia sumida en el dolor

Entre lágrimas, Victoria compartió además cómo está afrontando su familia este dolor. Su marido, recientemente trasplantado de hígado, se encuentra afectado por la situación, aunque preocupado por el bienestar de su esposa. “Ahora empezamos con psicólogos… es muy duro, no solo es el duelo, es enfrentarse a todo”, relató.

Los recuerdos de Noelia, una joven llena de ilusión que había levantado su negocio con esfuerzo y amor por los animales, acompañaron cada palabra de su madre. “Siempre me esperaba al llegar, con una sonrisa, preguntándome: ‘¿qué tal, mami?’”, dijo emocionada.