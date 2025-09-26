Logo de telecincotelecinco
Sociedad
Violencia de género

A prisión el acusado de intentar matar a su pareja en Tenerife

Un coche de la Guardia Civil
El hombre fue detenido el miércoles por la Guardia Civil en Arico tras supuestamente intentar matar a su noviaEuropa Press
El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, en Tenerife, ha acordado el ingreso en prisión del hombre que supuestamente apuñaló el pasado miércoles a su pareja y la dejó gravemente herida.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado este viernes de que al hombre se le imputa indiciariamente un delito de tentativa de homicidio, si bien esta tipificación podría variar en el curso de la instrucción.

El hombre fue detenido el miércoles por la Guardia Civil en Arico tras supuestamente intentar matar a su novia, a la que ha dejado gravemente herida. El Jugado de Violencia sobre la Mujer de Arona de Granadilla de Abona ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del individuo

