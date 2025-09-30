La joven mide entre 1,55 y 1,58 metros y es de complexión delgada, además de tener pelo y ojos negros.

La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado martes 23 de septiembre

Compartir







La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Tabita, una joven de 15 años desaparecida en Guadalajara capital.

La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado martes 23 de septiembre.

La Asociación ha difundido una fotografía de la joven y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.