Claudia Barraso 29 SEP 2025 - 17:31h.

Los municipios de la zona cero de la DANA han decidido activar medidas de refuerzo ante la alerta roja activa por fuertes lluvias y tormentas

Alerta roja de la AEMET, en directo: la alcaldesa de Valencia dice que "posiblemente las horas más complicadas lleguen durante esta tarde"

Compartir







Los municipios de la zona cero de la DANA han decidido activar una serie de medidas que actúen como refuerzo ante la alerta roja que aún continúa activa en muchos municipios ante el riesgo que supone las lluvias de la borrasca Gabrielle. La alcaldesa de Valencia confirmaba que “probablemente lo peor llegue durante esta tarde”.

El Ayuntamiento de Alfafar publicaba a través de su página web un comunicado informando de las medidas adoptadas a partir de la reunión del CECOPAL que tuvo lugar este lunes a las 14:00. Además, informa que “mantiene activo el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas” para la jornada de mañana martes 30 de septiembre.

PUEDE INTERESARTE Los vecinos de la zona cero de la DANA suben sus coches a puentes y rotondas ante la alerta roja por lluvias

Las primeras medidas que han tomado, como la mayor parte de municipios en aviso, son la “suspensión de todas las clases lectivas y no lectivas, el cierre de parques y jardines y la cancelación de las actividades al aire libre en todo el municipio”. De la misma manera, piden que los ciudadanos extremen la precaución y que estén atentos a las actualizaciones.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento están llevando a cabo un seguimiento de personas vulnerables y dependientes además de un acompañamiento telefónico en caso de urgencias. La Policía Local, la Guardia Civil, Hidraqua y brigadas municipales trabajan coordinadamente para controlar los puntos considerados como “críticos” del municipio.

Muchos comercios han decidido cerrar sus puertas ante la recomendación de evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Ikea informó de que también ha decidido permanecer cerrado, pero que pone a disposición de trabajadores y clientes un parking superior en caso de que necesitasen utilizarlo. Desde el Ayuntamiento han informado que, en caso de emergencia, los ciudadanos deberán situarse en un “lugar seguro como plantas superiores”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ayuntamiento de Catarroja continúa muy pendiente de la evolución

Los Centros de Salud de Alfafar han aplazado las citas ordinarias según “evolucione la situación”. Informan de que “no se debe acudir si no es una urgencia importante que deba ser atendida, hasta nuevo aviso”. Las citas telefónicas sí que se atenderán según lo previsto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Ayuntamiento de Catarroja también ha publicado en sus redes sociales un listado con todas las medidas establecidas de cara a la alerta que mantiene activo la Aemet y GVA112. Han recomendado estacionar los vehículos en las zonas más altas del municipio. Como ayuda, han habilitado el parking de la Avenida Jaume I donde los vecinos pueden dejar sus coches en caso de emergencia.

El colectivo de psicólogos voluntarios ha puesto en marcha una línea telefónica para todos los afectados por la DANA. El Ayuntamiento ofrece actualizaciones de la evolución meteorológica cada dos horas. Ante todo, recomiendan mantener la "calma y prudencia", siguiendo siempre las medidas adoptadas y las indicaciones de los agentes de seguridad que siguen asegurando las zonas.