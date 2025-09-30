Desalojan a un matrimonio en el barrio de Castellar, en Valencia

Esperanza Buitrago 30 SEP 2025 - 07:45h.

Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares siguen en riesgo por lluvias y tormentas

Carlos Franganillo, sobre el temporal que azota zonas de Valencia y la Región de Murcia: "En algunos puntos han caído más de 200 litros por metro cuadrado"

La lluvia vuelve a ser la protagonista. Este martes tres comunidades están en alerta: Valencia, Murcia y Baleares, donde después de unas últimas horas de trombas de aguas y numerosas incidencias, continúan en situación de riesgo.

Se prevé otra jornada complicada por lluvias y tormentas muy fuertes. En las islas, esta mañana se esperan precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrados en una hora.

En la Comunidad Valenciana las clases siguen suspendidas por segundo día y las autoridades piden no bajar la guardia en las próximas horas.

Hasta ahora las fuertes tormentas han causado graves problemas: calles completamente llenas de agua, coches a la deriva e incluso cortes de luz en algunas zonas.