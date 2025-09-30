Alerta de la AEMET por lluvias extremas, en directo: se esperan hasta 140 litros en las provincias de Valencia y Alicante
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares siguen en riesgo por lluvias y tormentas
Carlos Franganillo, sobre el temporal que azota zonas de Valencia y la Región de Murcia: "En algunos puntos han caído más de 200 litros por metro cuadrado"
La lluvia vuelve a ser la protagonista. Este martes tres comunidades están en alerta: Valencia, Murcia y Baleares, donde después de unas últimas horas de trombas de aguas y numerosas incidencias, continúan en situación de riesgo.
Se prevé otra jornada complicada por lluvias y tormentas muy fuertes. En las islas, esta mañana se esperan precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrados en una hora.
En la Comunidad Valenciana las clases siguen suspendidas por segundo día y las autoridades piden no bajar la guardia en las próximas horas.
Hasta ahora las fuertes tormentas han causado graves problemas: calles completamente llenas de agua, coches a la deriva e incluso cortes de luz en algunas zonas.
Momentos clave
Desalojan a un matrimonio en el barrio de Castellar, en Valencia
Un matrimonio ha tenido que ser desalojado de su vivienda, debido al colapso de un forjado próximo a la fachada en el barrio de Castellar como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan la provincia de Valencia y Castellón.
Los bomberos han realizado en Valencia, desde que se inició el episodio de la alerta roja, un total de 70 servicios, relacionados en su mayoría con caídas de árboles o ramas o con salidas de agua en su mayoría.
Se esperan hasta 140l/m2
Tras la tromba de agua de este lunes, que en algunos puntos llegó a descargar 350 litros por metro cuadrado, la previsión de la Aemet es que las precipitaciones sean de hasta 140 litros en el caso de las provincias de Valencia y Alicante.
Las provincias en aviso naranja (importante) por precipitaciones y tormentas son Alicante, Valencia, Mallorca e Ibiza y Formentera. Los valores máximos de 140 l/m2 se darán en Valencia y Alicante, mientras que en Ibiza y Formentera habrá precipitaciones acumuladas de 120 l/m2. El resto de avisos (amarillos) por lluvias y tormentas se darán en Menorca.
Las lluvias dejan más de 50 l/m2 en Massanassa y Catarroja
Las lluvias han dejado en las últimas cuatro horas un total de 51,6 l/m2 en la localidad valenciana de Massanassa y otros 50,8 en Catarroja, según ha informado Avament y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
En la provincia de Valencia, junto a Massanassa y Catarroja, también ha acumulado bastante lluvia el municipio de Almàssera, con 41,8 l/m2, según las mismas fuentes.
En la provincia de Castellón, la Vall d'Uixó ha llegado en las últimas cuatro horas a los 7,8 l/m2; mientras que, en la provincia de Alicante, Santa Pola ha alcanzado los 40,2 l/m2; Torrevieja, los 36; Elx, los 34,4; y, Xixona, los 34,2.
Metrovalencia recupera la normalidad del servicio
Metrovalencia ha informado de que ofrece este martes, 30 de septiembre, servicio con normalidad tras la alteración de horarios registrada el lunes como consecuencia de las fuertes lluvias.
Así, tal y como han apuntado desde la entidad, las líneas de metro y tranvía circularán hoy en su horario habitual.
No obstante, desde Metrovalencia han pedido a la ciudadanía que si van a utilizar este medio de transporte, se informe previamente de los horarios puesto que, si sigue lloviendo, podrían producirse modificaciones del servicio.
Inundaciones en Ibiza
Inundaciones en bajos y garajes en Ibiza, donde las fuertes lluvias han llegado a la isla esta madrugada. En las islas pitiusas se esperan al menos 50 litros por metro cuadrado, según la previsión de la AEMET.
La Aemet mantiene el aviso naranja en el Mediterráneo
La borrasca extratropical Gabrielleque afecta al este del país seguirá notándose este martes en laComunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares. Los restos del huracán Gabriel transformado en una profunda borrasca ha dejado tiempo muy inestable a orillas del Mediterráneo y este martes se seguirán viendo fuertes tormentas.Ir a la noticia
Tres carreteras secundarias de la provincia de Castellón, cortadas
Tres carreteras secundarias de la provincia de Castellón permanecen cortadas como consecuencias de las fuertes lluvias que desde ayer descargan sobre la zona y la provincia de Valencia.
Es la CV-137, en Càlig; la CV-200, en Almedíjar; y la CV-1486, en Cabanes, han concretado desde la DGT.
Caen 350 litros en la Comunidad Valenciana
En algunas zonas de la Comunidad Valenciana este lunes han llegado a caer hasta 350 litros por metro cuadrado. Este martes las clases siguen suspendidas.
Tres comunidades siguen en alerta por lluvias y tormentas
El temporal se sigue cebando con el este peninsular. Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares siguen en alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas. Preocupa sobre todo la situación en las islas donde se esperan hasta 50 litros por metro cuadrado. Las autoridades piden precaución a la población.