El alcalde de Aldaia, donde murieron seis personas en la DANA de Valencia, cuenta en una entrevista cómo están viviendo las alertas esta vez

Alerta de la AEMET por lluvias extremas, en directo: se esperan hasta 140 litros en las provincias de Valencia y Alicante

La Comunidad Valenciana vive este martes su segundo día de alerta por lluvias y tormentas. En la zona arrasada por la DANA de hace un año viven con el miedo en el cuerpo cada vez que llueve con intensidad. El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, donde murieron seis personas hace un año nos explica cómo está la situación en su localidad.

P. ¿Cuál es la situación en este momento, alcalde?

R. Tenemos tensa calma. El domingo por la noche fue muy complicado porque desbordó el dique de contención en la rotonda de Bonaire y cayó muchísima agua, de forma estruendosa, fue espectacular… El miedo y el pánico se apoderó de la ciudadanía. La verdad es que llevamos unos días recordando y preocupados por la situación. Estamos en alerta naranja ahora, vamos a ver la evolución.

P. Alcalde, ¿diría usted que esta vez las alertas han llegado a tiempo? ¿Qué le trasladan los vecinos, se han sentido protegidos y preparados?

R. Es cierto que el domingo a mediodía, el ES-Alert, indicaba lo más importante. La clave en una situación como esta es avisar a la ciudadanía de que se suba a pisos en alto. Esa clave, que llegó tarde le 29 de octubre, esta vez al enviarse con tiempo hemos podido reforzar con distintos medios y en especial a la gente mayor o con movilidad reducida para que la gente subiera a pisos altos. Eso no ocurrió el 29 de octubre, cuando lamentablemente hubo falta de anticipación pero esta vez el ES-alert si llegó a todas la ciudadanía nos ha permitido tener esa variable cubierta. Lo más importante es la protección de las personas y el ES-alert del domingo va en esa línea y vamos a ir avanzando y a estar atentos.

P. Apenas comienza el otoño, entramos en una época más propensa a las lluvias... ¿cómo se está preparando su municipio?

R. Nosotros lamentablemente estamos mal acostumbrados. Llevamos 40 años reivindicando obras estructurales para evitar que este barranco de las Salinas desagüe en la zona cero, en la estación del tren.

Mientras esas obras no estén en marcha, la preocupación existe y las medidas preventivas para mitigar y minorar en cierta medida los daños son compuertas y sistemas de información.

Aunque insisto en que Aldaia todos los años tenemos que implementar los planes de actuación de inundaciones y la preocupación en máxima, especialmente después de que fallecieran seis personas el 29 de octubre. La gente tiene preocupación, cuando llueve se juega la vida y eso es algo muy duro de entender.