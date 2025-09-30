Maitena Berrueco 30 SEP 2025 - 14:31h.

Ehne Bizkaia confirman la infección de tres vacas de dos explotaciones en Atxondo y Arcentales

BilbaoEn el sector ganadero de Vizcaya no ha sorprendido que el serotipo 3, la variante más nueva y mortífera, de la enfermedad de la lengua azul haya logrado llegar hasta esta tierra, y que "haya dejado de ser una isla libre de lengua azul serotipo 3". Ya este pasado verano, se detectó el primer caso de esta variante en una vaca vacunada en Orio.

El cambio en los protocolos de actuación, ante la detección de la infección, que antaño pasaban por la vacunación obligatoria y la inmovilización del ganado, han dado paso a inmunizaciones voluntarias y la eliminación de las restricciones de movimiento. La conclusión es que "preveíamos que era fácil que antes o después llegara aquí también", explica Alberto Llona del sindicato agrario Ehne Bizkaia.

Tras varios casos de lengua azul en los alrededores, Vizcaya no ha podido impedir la entrada y propagación de la variante más problemática del virus entre su ganado. Se trata del serotipo 3 que provoca síntomas clínicos en bovinos y hasta un 15% de mortalidad en ovinos. Así, tres vacas de dos explotaciones ganaderas vizcaínas, una de ellas en Arcentales y otra en Atxondo, han sido las primeras de la provincia en padecer esta infección.

Aunque desde Ehne Bizkaia insisten en que "la mayoría de los animales de explotaciones ganaderas vizcaínas profesionales están vacunados", e incluso que la tendencia de los pastores de pequeños rebaños es la de vacunar a sus animales, es "imposible" que la provincia permanezca "estanca".

Qué es la lengua azul

La lengua azul es una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, transmitida por la picadura de ciertas especies de mosquito del género ‘Culicoides’, a animales domésticos como vacas, ovejas y cabras; y a salvajes como búfalos, antílopes o ciervos. La gravedad de la enfermedad varía según la especie y la variante del virus.

La transmisión del virus de la lengua azul se ha producido desde el norte de África hasta el sur, el centro y el norte de Europa. En su propagación ha jugado un papel fundamental el cambio climático, ya que el aumento de temperaturas ha permitido a los mosquitos que transmiten el agente infeccioso sobrevivir en zonas donde antes no hubiera podido hacerlo. Los mosquitos que transmiten este virus actúan, sobre todo, entre abril y noviembre.

En octubre de 2024, Euskadi dejó de ser una tierra libre de la enfermedad de la lengua azul. Tras cuatro años en los que esta enfermedad, que no se transmite a los seres humanos, estuvo erradicada en el País Vasco, la detección de la enfermedad en una oveja en Guipúzcoa activó todas las alertas. Este mismo verano, en agosto, se detectó el primer caso de serotipo 3 de lengua azul en una vaca vacunada en Orio.

Se calcula que hay 24 serotipos distintos de este virus y en España, hasta la irrupción de la variante más mortífera en 2024, solo se habían detectado los serotipos 1, 4 y 8.

Vacunación

La vacunación es “clave” para poner freno a la expansión de esta enfermedad, aunque en el sector ovino los pastores "suelen ser más reticentes", por miedo a los efectos secundarios provocados a veces por las dosis, entre ellos, los abortos.

En concreto, la Diputación Foral de Bizkaia destina 1.500.000 euros en materia sanitaria para prevenir la propagación del virus y lleva desde abril reforzando la vacunación preventiva contra esta enfermedad. A la inmunización se suman otras medidas como la vigilancia de casos sospechosos, la inmovilización de los animales de la explotación ante la sospecha de infección y fumigar hangares y vehículos, ayuda a evitar la proliferación de mosquitos y minimizar posibles contagios.