Malena Guerra 02 OCT 2025 - 20:21h.

La reforma de la ley del aborto prohíbe, a no ser que lo requiera la mujer, cualquier información que haga que se plantee su decisión

La psicóloga Diana Sánchez se pronuncia sobre el síndrome post aborto: "Necesitamos más evidencia científica para afirmar que existe"

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha protagonizado esta semana una polémica propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", un término no aceptado por la comunidad científica ni por los principales manuales de diagnóstico psicológico. La iniciativa salió adelante con los votos de la formación de Santiago Abascal y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Si bien, el acalde José Luis Martínez Almeida ha reconocido que "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".

La reforma de la ley del aborto de Irene Montero en 2023 y avalada por el Constitucional prohíbe, a no ser que lo requiera la mujer, cualquier información alternativa que pueda hacer que se replantee su decisión, como la ayuda a la maternidad o para la patología fetal. "En primer lugar, la información hay que darla a petición de la mujer", apunta Lidia Fernández Montes, secretaria de la Mujer de CCOO de Madrid.

"Violencia institucional contra las mujeres"

Lo obligatorio es un consentimiento informado que las mujeres firman y que, salvo excepciones, se limita a técnicas de la intervención y consecuencias físicas a corto plazo y, en algún caso, depresiones post aborto o alteraciones del deseo sexual.

"Se explican las complicaciones, que pueden ser mayores o menores, en consecuencia física y emocionales y, desde luego, no un síndrome post aborto que eso sí que no existe", sostiene por su parte Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción del Embarazo.

Los trabajadores de los centros municipales de salud se niegan a informar de un síndrome del que no hay evidencia científica. "Entrar en un centro y encontrarte con esos carteles que quieren colocar diciendo que el aborto va a provocar las siete plagas de Egipto se trata de una violencia institucional contra las mujeres", denuncia la secretaria de la Mujer de CCOO.