Una mujer permanece ingresada en el Hospital Clínico de Zaragoza con pronóstico reservado tras ser acuchillada por su expareja este sábado por la noche en el barrio de las Delicias de la capital aragonesa.

El presunto agresor, expareja de la víctima, se encuentra detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial, según ha informado la Policía Nacional.

El aviso lo dio una informante sobre las 22.50 horas de este sábado mediante una llamada en el CIMACC 091 con la que comunicó que había una mujer herida en un costado en un portal de la calle Portugal, vía del barrio de las Delicias paralela al Paseo Calanda y la calle Marcelino Unceta.

Hasta el lugar se desplazó de manera inmediata una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al Hospital Clínico con pronóstico reservado.

El presunto autor, la expareja de la víctima, fue detenido en las inmediaciones por los indicativos de seguridad ciudadana que acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.