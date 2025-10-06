El arrestado había abandonado el Reino Unido sin presentarse al juicio que tenía pendiente

Actualmente se encuentra en prisión provisional a la espera que lo extraditen al Reino Unido

Compartir







La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote a un ciudadano británico reclamado por las autoridades del Reino Unido por varias acusaciones de agresión sexual cometidas contra una menor de edad.

Según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas, el arrestado había abandonado el Reino Unido sin presentarse al juicio que tenía pendiente por delitos relacionados con la violencia sexual.

PUEDE INTERESARTE La agresión sexual en Donostia que ha destapado un grupo criminal: cuatro jóvenes estafadores han dejado un reguero de 300 víctimas

Se encuentra en prisión provisional a la espera que lo extraditen al Reino Unido

La investigación que inició la Policía del condado de Nottinghamshire y la orden de detención internacional dictada contra esta persona permitieron averiguar que había huido a Lanzarote, donde fue localizado, arrestado y puesto a disposición judicial.

En este momento, precisa la Guardia Civil, se encuentra en prisión provisional a la espera que lo extraditen al Reino Unido.

La Comandancia de Las Palmas resalta que esta operación "pone de manifiesto la relevancia de una rápida activación de los mecanismos de cooperación internacional entre España y Reino Unido".

La colaboración policial entre los dos países, añade, "no solo fortalece los sistemas de Justicia, sino que también asegura que los huidos no encuentren refugio en la impunidad de sus actos"