No era la primera vez que la familia protagonizaba algún tipo de problema en el inmueble.

Un matrimonio ha sido detenido esta madrugada en Ceuta por la muerte de su bebé, de solo nueve días, un suceso por el que también ha sido arrestado el hermano del hombre y tío del pequeño.

Los hechos se han producido en una vivienda de la calle Alférez Provisional, donde la Policía Nacional se encuentra recogiendo pruebas.