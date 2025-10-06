Detenido un matrimonio en Ceuta por la muerte de su bebé de nueve días: el tío del menor también ha sido arrestado
El hermano del hombre y tío del pequeño también ha sido arrestado
La Policía Nacional se encuentra recogiendo pruebas en la vivienda
Un matrimonio ha sido detenido esta madrugada en Ceuta por la muerte de su bebé, de solo nueve días, un suceso por el que también ha sido arrestado el hermano del hombre y tío del pequeño.
Los hechos se han producido en una vivienda de la calle Alférez Provisional, donde la Policía Nacional se encuentra recogiendo pruebas.
No era la primera vez que la familia protagonizaba algún tipo de problema en el inmueble.
Según el testimonio de los vecinos, el matrimonio ya había tenido otros enfrentamientos con el vecindario, y los vecinos incluso habían tenido que llamar a la Policía en anteriores ocasiones.
Según el testimonio de los vecinos, el matrimonio ya había tenido otros enfrentamientos con el vecindario, y los vecinos incluso habían tenido que llamar a la Policía en anteriores ocasiones.
La pareja detenida tiene otro niño de cuatro años
Según recoge 'El Pueblo de Ceuta', la pareja detenida tiene otro niño de cuatro años, que tuvo que ser trasladado a la vivienda de la abuela materna tras confirmarse el trágico suceso.
El matrimonio detenido se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial
Los tres detenidos se encuentran custodiados en dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial.