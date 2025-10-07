La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de Mario Biondo

Gonzalo Barquilla 07 OCT 2025 - 15:15h.

Raquel Sánchez Silva queda exculpada al confirmar la Audiencia de Madrid el archivo de la denuncia por la muerte de Mario Biondo

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado el archivo definitivo de la denuncia presentada contra la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva y un familiar suyo por la familia del cámara italiano Mario Biondo, fallecido en mayo de 2013 en Madrid. Con esta decisión, el tribunal avala que no haya una nueva investigación contra la comunicadora, al considerar que el caso ya fue juzgado y cerrado previamente, aunque la justicia italiana apreciara indicios de que el cámara pudo ser asesinado.

El auto fue dictado este pasado lunes por las tres magistradas de la sección 15ª de la Audiencia de Madrid, que han desestimado el recurso interpuesto por la familia de Biondo después de que el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid archivase la citada denuncia por supuesto homicidio contra la presentadora en julio de 2023. La resolución de la Audiencia concluye que no procede iniciar nuevas diligencias al tratarse de una cuestión "ya juzgada" y exculpa a la esposa del cámara.

La decisión, apuntan fuentes como 'EFE', llega después de más de una década de litigios por parte de la familia del cámara, que ha intentado sin éxito esclarecer si su muerte fue realmente un suicidio o un homicidio. El caso quedó cerrado en España, pero la justicia italiana reabrió la investigación en Palermo, donde en 2022 el juez instructor concluyó que existían indicios de que Biondo pudo haber sido asesinado "por autores que aún se desconocen" y posteriormente "colocado en posición de simular el suicidio". Pese a ello, el magistrado dio carpetazo al procedimiento al entender que, por el tiempo transcurrido, resultaba inviable practicar nuevas diligencias.

La batalla judicial que emprendió la familia de Mario Biondo y el archivo de la denuncia contra Raquel Sánchez Silva

El cámara fue hallado muerto ahorcado en su casa de Madrid el 30 de mayo de 2013. Su familia ha librado desde entonces una intensa batalla judicial tanto en España como en Italia, llegando incluso a presentar la citada denuncia contra su esposa tras considerar que podía estar involucrada en su fallecimiento. Las tres magistradas madrileñas confirman ahora el archivo de esa denuncia por considerarla "cosa juzgada", si bien hacen referencia a la resolución italiana, de la que "parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida".

En el auto, la Audiencia subraya además que "en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las Autoridades Judiciales italianas".

La denuncia por homicidio y/o asesinato y/o encubrimiento contra Raquel Sánchez Silva y un primo suyo se interpuso en mayo de 2023. En dicha denuncia, los familiares de Biondo aportaron abundante documentación, entre ella dos informes periciales de parte en los que se señalaban “deficiencias” en la autopsia realizada en España y se afirmaba que la causa de la muerte “fue, sin duda, homicida”. También se adjuntaron un informe de un despacho de investigadores privados y la resolución de la justicia italiana, que apreciaba “irregularidades y lagunas” en el informe médico forense practicado en España, extremo que también recoge la Audiencia madrileña en su resolución.

El tribunal ha reconocido que se aportó información de la cual "parecen desprenderse indicios de que la muerte no fue suicida", pero ha frenado el poder realizar nuevas investigaciones o un nuevo procedimiento. El despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia de Biondo, ha anunciado en un comunicado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional y una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia por las presuntas irregularidades en la investigación en España y el sobreseimiento de la causa.