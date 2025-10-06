Gonzalo Barquilla 06 OCT 2025 - 19:35h.

La defensa de la familia de Mario Biondo prepara un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa para intentar reabrir el caso

Los puntos clave y las polémicas del caso Mario Biondo tras la última novedad judicial sobre su muerte

Compartir







12 años después de la muerte del cámara italiano Mario Biondo, ocurrida el 30 de mayo de 2013, la Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que su fallecimiento pudo no haber sido un suicidio, tal como ya exponía en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que apuntó al homicidio como causa probable. El nuevo auto judicial español destaca que se ha presentado por primera vez una denuncia con abundante prueba pericial y una resolución judicial que sugiere indicios de muerte no suicida.

Las tres magistradas que firman el auto, no obstante, rechazan reabrir el caso al considerar que existe "cosa juzgada", es decir, que el asunto ya fue resuelto legalmente. La Audiencia de Madrid admite que en el momento del hallazgo del cuerpo no se realizaron las diligencias de investigación necesarias (como intervenciones telefónicas o ambientales), y que por el tiempo transcurrido ya no podrían llevarse a cabo. Desde Vosseler Abogados han reaccionado de forma positiva al anuncio del tribunal y, a pesar de que por ahora no se da pie a reabrir el caso, agotarán todas las vías para tratar de hacerlo.

Leire López: "Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue un asesinato"

"Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato”, asegura en un comunicado remitido al portal web de 'Informativos Telecinco' Leire López, letrada de Vosseler Abogados, que representa legalmente a la familia de Mario Biondo.

"Por este motivo, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Y, paralelamente a estos recursos, hemos presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas", ha agregado la abogada.

La letrada Leire López ha remarcado que "la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Vosseler Abogados interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid exponiendo las contradicciones y falta de coherencia que hay entre las evidencias y certezas del caso y la tesis del suicidio. "Ahora, por fin, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la tesis de Vosseler Abogados y de la familia de Mario Biondo de descartar el suicidio", destaca asimismo la letrada Leire López.

Esta denuncia se sustentaba principalmente en la resolución de agosto de 2022 del juez del Tribunal de Palermo Nicola Aiello. La resolución estaba fundamentada en las nuevas pruebas obtenidas de la instrucción realizada en Italia. El magistrado italiano recoge en su escrito que "los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio", argumentos acogidos por la Audiencia Provincial de Madrid.