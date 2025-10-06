Leire López, abogada del despacho de abogados que representa a la familia de Mario Biondo: "Este auto no hace sino reafirmarnos"

La abogada de la familia de Mario Biondo asegura que este nuevo auto les reafirma en su convicción de que la muerte fue homicida

La Audiencia de Madrid reconoce que “hay indicios” de que la muerte del marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no ser un suicidio

Giro en el caso del cámara italiano Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, más de doce años después de su muerte. La Audiencia de Madrid ha reconocido que su fallecimiento pudo no haber sido un suicidio, tal como ya expuso en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que expuso que el homicidio podría ser la probable causa.

Cabe recordar que el cuerpo sin vida de Mario Biondo fue hallado en mayo de 2013 en la casa que compartía con la presentadora Raquel Sánchez Silva. Aunque hasta ahora la justicia española había insistido en que se ahorcó voluntariamente, la familia de Biondo siempre ha mantenido que el cámara de televisión no se suicidó.