Última hora sobre el caso de Mario Biondo | La madre del cámara celebra la decisión de la Audiencia de Madrid: "Pensaban que éramos una familia de locos"
La abogada de la familia de Mario Biondo asegura que este nuevo auto les reafirma en su convicción de que la muerte fue homicida
La Audiencia de Madrid reconoce que “hay indicios” de que la muerte del marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no ser un suicidio
Giro en el caso del cámara italiano Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, más de doce años después de su muerte. La Audiencia de Madrid ha reconocido que su fallecimiento pudo no haber sido un suicidio, tal como ya expuso en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que expuso que el homicidio podría ser la probable causa.
Cabe recordar que el cuerpo sin vida de Mario Biondo fue hallado en mayo de 2013 en la casa que compartía con la presentadora Raquel Sánchez Silva. Aunque hasta ahora la justicia española había insistido en que se ahorcó voluntariamente, la familia de Biondo siempre ha mantenido que el cámara de televisión no se suicidó.
Momentos clave
El auto de la Audiencia de Madrid señala "indicios" que podrían indicar que la muerte de Mario Biondo no fue un suicidio
El auto de la Audiencia de Madrid señala que “se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida”, según informan medios como 'El Periódico' o 'ABC'.
Leire López, abogada del despacho de abogados que representa a la familia de Mario Biondo: "Este auto no hace sino reafirmarnos"
Tras dar a conocer el auto de la Audiencia de Madrid, Leire López, letrada de Vosseler Abogados, el despacho que representa a la familia del cámara italiano, ha asegurado que la resolución les reafirma "en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato".
Las tres magistradas de la Audiencia de Madrid que firman el auto que ha supuesto un giro en el caso de Mario Biondo sostienen que "en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas”, señala un comunicado del despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia del fallecido y al que ha podido acceder 'El Periódico'.
La familia de Mario Biondo recurrirá al Tribunal Constitucional
El auto de la Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso de apelación de la familia de Mario Biondo formalizado “por cosa juzgada”, a pesar de reconocer que su muerte pudo no ser suicida.
En respuesta a ello, desde Vosseler Abogados, que representa a la familia del cámara italiano, han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional: "Hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Y, paralelamente a estos recursos, una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia".
