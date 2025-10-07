El cuerpo fue hallado de madrugada en la avenida Finisterre, sin que el vehículo implicado permaneciera en el lugar

Guardia Civil, 061 y Protección Civil participan en la investigación del suceso

El servicio de emergencias 112 Galicia ha informado en la madrugada de este martes del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en la carretera AC-445, a la altura del municipio coruñés de Cee, en lo que apunta a un posible accidente de tráfico.

La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) comunicó poco después de la medianoche el fallecimiento de una persona en la avenida Finisterre, dentro del término municipal de Cee, en la provincia de A Coruña.

Sin rastro del vehículo en el lugar

Según la información inicial, la investigación se centra en un presunto atropello, ya que el coche implicado no se encontraba en el punto del suceso. No obstante, varios testigos aseguran haber visto un turismo circulando por la zona en el momento del accidente.

Operativo de emergencia

En el dispositivo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Protección Civil, que trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.