Los bomberos continúan trabajando en la zona del edificio que se derrumbó el pasado martes en Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha señalado que es "obvia" la acumulación de material de obra y los bomberos han confirmado que un colapso en la quinta planta del edificio causó el derrumbe.

En su interior encontraron la pasada noche los cuerpos de los cuatro desaparecidos, tres operarios y la arquitecta. El edificio estaba siendo rehabilitado y tenía licencia de obra desde el pasado febrero. La caída del forjado, la estructura que mantiene en pie las plantas de un edificio, está detrás del colapso de otros inmuebles en la capital.

Los sindicatos atribuyen el repunte de la siniestralidad a la recuperación de la construcción y, sobre todo, a la conversión de edificios antiguos en hoteles o viviendas de lujo, que es una obra más compleja. En lo que va de 2025, hasta julio han muerto 103 personas. En el mismo periodo del 2024 fueron 82. Vivienda antigua reconvertida en edificio de lujo. El turismo tira de la construcción, rehabilita espacios y todas las precauciones son pocas.

"El sector de la construcción requiere de un compromiso mayor por parte de las empresas en la protección de sus personas"

Forjados que hay que revisar concienzudamente, muros de carga y distribución de pesos. Es muy importante ver qué tipo de estructura tiene el edificio, ya que el peligro de subirse al andamio sigue siendo el mayor entre los trabajadores. Rehabilitaciones de edificios antiguos que piensan en la rentabilidad que ofrece el turismo. Como el de Madrid.

"El sector de la construcción requiere de un compromiso mayor por parte de las empresas en la protección de sus personas", apunta Susana Huertas, del sindicato UGT de construcción. La queja de los sindicatos, especialmente cuando el trabajo está en un edificio antiguo. "Una obra nueva, tú la estás viendo nacer, un edificio antiguo. Tiene una edad, ha podido sufrir modificaciones", explica Paco Duarte, arquitecto.

No son obras más peligrosas, pero sí necesitan de inspecciones exhaustivas. La falta de formación de las cuadrillas tampoco ayuda. "Son 20 horas mínimo de formación. Tiene que llegar de manera adecuada y fehaciente a las personas que están arriesgando su salud", añade Huertas.

En el punto de mira, también las subcontratas, una espiral interminable que cuestionan los sindicatos. "Exigirle a las empresas que cumplan no solamente sobre el papel, sino que cumplan de forma efectiva con los planes de seguridad", añade Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid.