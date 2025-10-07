El edificio llevaba años abandonado y lo estaban rehabilitando para hacer un hotel

Derrumbe de un edificio en obras en Madrid, en directo | Riesgo de colapso con varias personas atrapadas

MadridVarios desaparecidos y numerosos heridos en pleno centro de Madrid, en zona de Ópera, después de que el forjado de un edificio en obras se haya derrumbado. Los bomberos trabajan en la zona ya que hay riesgo de que de que el bloque de cinco plantas se venga abajo.

El edificio, que llevaba varios años abandonado, estaba siendo rehabilitado con una obra integral para construir un hotel de cuatro estrellas y ha sufrido un derrumbe parcial de los forjados.

Las dotaciones de emergencias que trabajan en la zona buscan con drones y perros especializados a los trabajadores que podrían estar atrapados. Mientras que alrededor los 10 heridos, mayoritariamente leves, han sido atendidos, pero también se encuentra algún herido de gravedad que ha tenido que ser trasladado al hospital por fracturas, afirman fuentes oficiales.

Estaba siendo reformado

El lugar donde se ha producido el derrumbe es una zona muy turística de la capital que se encuentra muy cerca de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol. El edificio estaba cubierto con una malla verde porque estaba siendo reformado y dentro solo se encontraban trabajadores.

La Policía Municipal investiga el siniestro, ocurrido pasado el mediodía, como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas.