Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid
Accidente

Así era el edificio que se ha derrumbado en pleno centro de Madrid: llevaba varios años abandonado y querían hacer un hotel

Así era el edificio que se ha derrumbado en pleno centro de Madrid
Derrumbe en MadridInformativos Telecinco
Compartir

MadridVarios desaparecidos y numerosos heridos en pleno centro de Madrid, en zona de Ópera, después de que el forjado de un edificio en obras se haya derrumbado. Los bomberos trabajan en la zona ya que hay riesgo de que de que el bloque de cinco plantas se venga abajo.

El edificio, que llevaba varios años abandonado, estaba siendo rehabilitado con una obra integral para construir un hotel de cuatro estrellas y ha sufrido un derrumbe parcial de los forjados.

PUEDE INTERESARTE
Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid
Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid

Las dotaciones de emergencias que trabajan en la zona buscan con drones y perros especializados a los trabajadores que podrían estar atrapados. Mientras que alrededor los 10 heridos, mayoritariamente leves, han sido atendidos, pero también se encuentra algún herido de gravedad que ha tenido que ser trasladado al hospital por fracturas, afirman fuentes oficiales.

PUEDE INTERESARTE

Estaba siendo reformado

El lugar donde se ha producido el derrumbe es una zona muy turística de la capital que se encuentra muy cerca de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol. El edificio estaba cubierto con una malla verde porque estaba siendo reformado y dentro solo se encontraban trabajadores.

Mapa localizacion suceso derrumbe edificio en Madrid
Mapa localizacion suceso derrumbe edificio en MadridEuropa Press

La Policía Municipal investiga el siniestro, ocurrido pasado el mediodía, como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas.

Temas