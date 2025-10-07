La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid subraya que la prioridad es encontrar a las personas desaparecidas

Derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras de Madrid, en directo | Desalojan a vecinos mientras se preparan para buscar a tres hombres y una mujer desaparecidos

Cuatro personas siguen desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio en el centro de Madrid. Se trata de tres hombres y una mujer -una de las encargadas de oficina- que habría ido al baño cuando se produjo el colapso de los forjados. Dos de los heridos están siendo asistidos por psicólogos por el shock del accidente.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, subraya que la prioridad ahora es encontrar a las cuatro personas desaparecidas. Asegura que las labores que se necesitan en el edificio podrían ser “para días” por la gran cantidad de escombros. Los bomberos tratan de estabilizar la arquitectura para que los efectivos puedan entrar al interior y buscar supervivientes.

Al menos tres heridos, uno de ellos grave, tras el derrumbe

El suceso ha ocurrido en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros heridos por el derrumbe. Uno de ellos con una fractura en la pierna que ha sido trasladado al hospital. Las autoridades están desalojando a los vecinos de los edificios cercanos para evitar posibles incidencias.

El equipo de guardia de la Inspección de Trabajo ya está evaluando el edificio afectado, según confirma la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Aunque todavía no se ha confirmado las causas del incidente, todo apunta a un colapso de los forjados superiores. Los testigos del suceso relatan que todo ocurrió a raíz de un fuerte estruendo seguido de una nube de polvo que cubrió toda la calle.