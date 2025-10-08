Elena Moral Esperanza Buitrago 08 OCT 2025 - 08:38h.

La Policía Judicial se hace cargo de la investigación del colapso del edificio en el que han muerto cuatro empleados

Uno de los obreros del edificio derrumbado en Madrid: "Vi una nube de polvo y salí corriendo"

El edificio que se ha derrumbado este martes en Madrid estaba siendo rehabilitado y tenía licencia de obra. La policía judicial investiga ya las causas del colapso. Cuatro trabajadores han muerto.

Los bomberos han terminado de localizar los cuerpos de los cuatro trabajadores de madrugada. Han trabajado a mano, sin descanso, para retirar las toneladas de escombros. También han necesitado la ayuda de perros y drones.

Las primeras pesquisas sobre la causa del derrumbe apuntarían a un fallo estructural y a una sobrecarga de la sexta planta, que acabó colapsando.

No obstante, esta teoría es solo una hipótesis. Aún no hay confirmación oficial.

La judicial investiga se ha hecho cargo de la investigación.

El edificio tiene los permisos en regla

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que la obra cuenta con todos los registros y permisos en regla.

Al ser preguntado por las causas del derrumbe, el alcalde ha asegurado que a la Policía Judicial le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas del derrumbe del forjado de la sexta planta, que ha producido que a partir de ahí, bajara por todas las plantas y llegara hasta la planta baja.

De madrugada se recuperan los últimos cadáveres. Los fallecidos en el accidente laboral son una mujer, Laura, de unos 30 años y responsable de la obra, y tres obreros, de entre 30 y 50 años, todos de nacionalidad extranjera.

Eran empleados de la empresa constructora ANKA.

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

El edificio que ha colapsado había estado cerrado mucho tiempo. Ahora lo estaban rehabilitando para hacer un hotel de lujo. Está en una zona muy céntrica, entre Sol y Ópera, siempre llena de turistas.