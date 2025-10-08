El Gobierno aprobará “en breve” un crédito para financiar la ley ELA

La medida ha sido anunciada en el Pleno del Congreso por María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda

La portavoz del PP, Esther Muñoz, ha reprochado al Ejecutivo de no dotar fondos a esa norma, aprobada hace cerca de un año

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso que "dentro de unos días" se aprobará una generación de crédito para la financiación de la ley para mejorar la atención y condiciones de los pacientes con Esclerosis Lateral Ameotrófica (ELA).

La medida ha sido anunciada en el Pleno del Congreso en respuesta a la portavoz del PP, Esther Muñoz, quien ha reprochado al Ejecutivo de no dotar fondos a esa norma, aprobada hace cerca de un año y que el presidente, Pedro Sánchez, "utilizara" y "mintiera" a quienes sufren la enfermedad.

María Jesús Montero responde al reproche de la portavoz del PP

La vicepresidenta ha replicado a la portavoz del PP que es su partido el que usa al colectivo relacionado con la ELA al sacar este asunto a colación en la sesión de control, cuando la pregunta que Muñoz había anunciado para ella sólo incluía un genérico "a qué se dedica" el Gobierno.

"Si quiere que hablemos de ELA, pregúnteme por la ELA", le ha replicado, antes de anunciar la nueva medida del Gobierno sobre la financiación de la ley. "Vendrá la generación de créditos y a ver qué vota el PP cuando la traigamos dentro de unos días", ha deslizado.

4.000 personas afectadas por la ELA en España

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por una pérdida progresiva de neuronas motoras. Ello conduce a una parálisis y dependencia del paciente. En España, son 4.000 las personas afectadas por esta enfermedad.

La revista ‘Nature’ ha publicado un artículo en el que los investigadores identifican por primera vez una proteína causante de una reacción autoinmune en personas afectadas por la enfermedad neurodegenerativa. Es decir, que el sistema inmunitario ataque por error a células sanas.

Reacción autoinmune que ataca a células sanas

“Este es el primer estudio que demuestra claramente que en las personas con ELA hay una reacción autoinmune que ataca a proteínas específicas asociadas con la enfermedad”, afirma Alessandro Sette, autor de un estudio.

“La ELA tiene un componente autoinmunitario, y este estudio nos da pistas sobre por qué la enfermedad progresa tan rápidamente”, añade Daviz Sulzer, el otro autor del estudio. “Esta investigación también nos ofrece una posible dirección para el tratamiento de la enfermedad”.

El hallazgo también ayuda a entender por qué la evolución de la enfermedad varía tanto entre pacientes. Mientras figuras como el beisbolista Lou Gehrig fallecieron apenas dos años después de ser diagnosticados, el físico Stephen Hawking convivió con la ELA durante más de medio siglo.