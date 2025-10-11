Isabel Alonso Jose Vallés 11 OCT 2025 - 23:52h.

La BRIPAC es una de las unidades más emblemáticas de las Fuerzas Armadas y su especialidad es el lanzamiento paracaidista

La Brigada VI de Paracaidistas (BRIPAC) es una de las unidades más emblemáticas del Ejército de Tierra español. Su especialidad —el lanzamiento paracaidista— exige a sus integrantes una preparación técnica y física de máxima exigencia, fruto de un proceso de entrenamiento tan riguroso como meticuloso.

Antes de protagonizar los espectaculares saltos que caracterizan a esta unidad expedicionaria, cada soldado debe superar un largo periodo de instrucción. Todo comienza en tierra, donde los futuros paracaidistas se entrenan en maquetas que reproducen el interior de una aeronave. Allí aprenden los movimientos básicos, la posición de salida y los procedimientos de seguridad que deberán ejecutar en el aire.

Una de las unidades más preparadas de las Fuerzas Armadas españolas

El adiestramiento continúa con el uso de avanzados simuladores de salto y aterrizaje. Estos dispositivos permiten recrear las sensaciones y maniobras que los soldados vivirán durante una operación real, ayudándoles a desarrollar reflejos automáticos ante cualquier situación.

“El objetivo es que el salto no les sorprenda; deben dominar cada gesto antes de despegar”, explican desde la unidad.

La seguridad, en todo momento, ocupa el primer plano. Cada paracaidista es instruido en el ajuste preciso de su equipo, la revisión constante del material y el correcto plegado del paracaídas, una tarea que requiere concentración y disciplina. Un error mínimo puede comprometer no solo la misión, sino la vida del soldado.

Una vez superadas las fases de instrucción, los miembros de la BRIPAC están listos para intervenir en misiones reales. Desde el aire, esperan la señal de salto que les da acceso al campo de batalla, donde entran en acción con la precisión que los caracteriza.

Más allá del aspecto técnico, el entrenamiento de los paracaidistas refuerza valores esenciales del ejército: trabajo en equipo, confianza mutua y capacidad de decisión bajo presión. Cada salto simboliza no solo la culminación de un proceso de formación, sino el compromiso de quienes sirven desde el aire con la misma entrega que en tierra.

La BRIPAC, fundada en 1953, mantiene hoy su prestigio como una de las unidades más preparadas de las Fuerzas Armadas españolas, y su lema —“Por el cielo, con honor”— continúa guiando a quienes hacen del aire su campo de operaciones