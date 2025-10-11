La princesa Leonor asumirá un papel institucional destacado en el Día de la Hispanidad desde el palco de honor donde seguirá el desfile

Día de la Hispanidad: ¿Por qué el 12 de octubre es fiesta en España?

MadridEl 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y Madrid acoge el gran desfile militar de las Fuerzas Armadas. Como cada año, los reyes de España, la princesa de Asturias y la infanta Sofía presidirán en Madrid el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y el desfile militar tras lo que se trasladarán al Palacio Real para ofrecer la tradicional recepción.

La capital se blindará durante el domingo 12 de octubre y mientras se lleve a cabo la celebración del Día de la Fiesta Nacional en las calles de Madrid con un dispositivo que estará integrado por más de 1.700 efectivos. El operativo velará para que el homenaje a la Bandera de España y el tradicional desfile militar, presidido por los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía transcurran con total normalidad.

El papel de la princesa Leonor, fundamental en este Día de la Hispanidad

Desde el palco, la princesa Leonor asumirá un papel institucional destacado en el Día de la Hispanidad. Y es que este 12 de octubre Leonor de Borbón se prepara para ocupar un lugar más que relevante en los actos del Día de la Hispanidad. Sus apariciones oficiales serán claves durante la jornada y subrayan su papel como heredera al trono de España.

Este año, la princesa de Asturias tampoco desfilará junto a los cadetes ya que se ha descartado su participación por razones de preparación y protocolo. En su lugar, Leonor permanecerá en el palco de honor junto a sus padres y a su hermana, la infanta Sofía, donde presidirán el acto y el desfile de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, su papel será fundamental durante la recepción que tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid. Una recepción a la que asisten los máximos representantes de los poderes del Estado, los miembros del Gobierno, presidentes de las Comunidades Autónomas y de los parlamentos autonómicos, y de los partidos políticos con representación parlamentaria.

También asistirán representantes de organizaciones empresariales y agentes sociales, del Ejército y las reales academias o de las confesiones religiosas, así como a representantes de la sociedad civil.

Durante la recepción real, Leonor lucirá el uniforme correspondiente a su formación, lo que refuerza su presencia institucional y su visibilidad como futura reina de España. Junto a sus padres, la princesa de Asturias recibirá a las autoridades y saludará uno por uno a todos los invitados al Palacio Real.

El gesto de la Casa Real con las localidades afectadas por la DANA

Uno de los datos más significativos de este Día de la Hispanidad ha sido la invitación personal que han hecho los reyes de España a los alcaldes de las localidades afectadas por la DANA de Valencia que dejó más de 200 muertos.

Alrededor de medio centenar de alcaldes de los municipios de las zonas afectadas por la DANA asistirán invitados por los reyes a la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional. Según han confirmado fuentes de la Casa Real, se ha invitado a esta recepción a los regidores de los municipios incluidos en las zonas afectados por la DANA del 29 de octubre del pasado año en la que se perdieron 229 vidas, la mayoría de ellas en Valencia.

La invitación llega después del seguimiento que han llevado a cabo los reyes con numerosas visitas a las localidades afectadas. Hay que recordar que en su primera visita, tanto Letizia como Felipe VI fueron recibidos en varias localidades afectadas como el municipio de Paiporta donde algunos vecinos de la localidad les lanzaron barro y les abuchearon.

Gesto que no impidió que los reyes de España continuasen hablando con los afectados y se preocupasen por los miles de vecinos que les suplicaban ayuda ante tal catástrofe. Poco después Felipe VI volvió a Valencia para visitar las unidades militares desplegadas en la zona para una semana después acudir a Chiva y Utiel.

Así, han viajado en seis ocasiones a las zonas afectadas por las inundaciones de hace casi un año y se han reunido con vecinos, alcaldes, empresarios y asociaciones sociales para conocer la marcha de las tareas de reconstrucción.

También acudieron al funeral organizado por el Arzobispado de Valencia en la catedral de la ciudad en memoria de las víctimas mortales de la DANA y, justo antes de Navidad, el 22 de diciembre, regresaron a la zona con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.