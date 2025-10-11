La princesa Leonor ha ido tomando más protagonismo en el Día de la Hispanidad según han ido pasando los años

El papel fundamental de la princesa Leonor en el Día de la Hispanidad: desde su aparición en el desfile hasta la recepción en el Palacio Real

MadridEste próximo domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y, como cada año, Madrid acoge el desfile de las Fuerzas Armadas. Justo después de este gran acontecimiento, los reyes y la princesa Leonor se trasladarán hasta el Palacio Real de Madrid donde recibirán y saludarán uno por uno a los máximos representantes de los poderes del Estado, los miembros del Gobierno, presidentes de las Comunidades Autónomas y de los parlamentos autonómicos, y de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Según han ido pasando los años, la princesa Leonor ha ido tomando más protagonismo en el Día de la Hispanidad. Su primera aparición pública fue en 2014 cuando tan solo tenía ocho años. Ese año, la princesa de Asturias llevaba un vestido de color rosa, unas bailarinas de color 'nude' y una trenza que recogía su pelo. Acostumbrada a ir a juego con su hermana, la infanta Sofía, Leonor destacaba por su clásico estilo. A medida que han ido pasando los años y ha ido creciendo, Leonor ha ido apareciendo con 'looks' mucho más propios de la edad. Desde conjuntos de dos piezas, jerséis y faldas hasta su uniforme militar. Eso sí, lo que le lleva acompañando desde el año 2018 es el el Toisón de Oro - la máxima distinción de la Corona Española- con el que la Casa Real remarca su papel como heredera al trono.

Lo que se espera del Día de la Hispanidad 2025

Como el año pasado, la princesa Leonor observará el Desfile de las Fuerzas Armadas desde el palco de honor, junto a sus padres y a su hermana la infanta Sofía. Desde el palco, la princesa Leonor asumirá un papel institucional destacado en el Día de la Hispanidad. Y es que este 12 de octubre Leonor de Borbón se prepara para ocupar un lugar más que relevante en los actos del Día de la Hispanidad. Sus apariciones oficiales serán claves durante la jornada y subrayan su papel como heredera al trono de España.

Este año, la princesa de Asturias tampoco desfilará junto a los cadetes ya que se ha descartado su participación por razones de preparación y protocolo. En su lugar, Leonor permanecerá en el palco de honor junto a sus padres y a su hermana, la infanta Sofía, donde presidirán el acto y el desfile de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, su papel será fundamental durante la recepción que tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid. Una recepción a la que asisten los máximos representantes de los poderes del Estado, los miembros del Gobierno, presidentes de las Comunidades Autónomas y de los parlamentos autonómicos, y de los partidos políticos con representación parlamentaria.

También asistirán representantes de organizaciones empresariales y agentes sociales, del Ejército y las reales academias o de las confesiones religiosas, así como a representantes de la sociedad civil.

Durante la recepción real, Leonor lucirá el uniforme correspondiente a su formación, lo que refuerza su presencia institucional y su visibilidad como futura reina de España. Junto a sus padres, la princesa de Asturias recibirá a las autoridades y saludará uno por uno a todos los invitados al Palacio Real.