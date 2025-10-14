Una veintena de buzos capturan cada día entre 100 y 200 kg por embarcación

PontevedraSi hablamos de comida y de la ría de Arousa en Pontevedra, lo normal es que pensemos en pescados y en mariscos, pero también están las llamadas lechugas del mar, algas que se tratan allí y que tienen un gran valor culinario. Mar en calma y buen tiempo son las condiciones ideales para recolectar el oro verde gallego, según informa Hildegard Romero.

En la ría de Arousa, una veintena de buzos capturan cada día entre 100 y 200 kilogramos por embarcación. “Con el aire trabajamos abajo, colocamos su espacio que son con los que llenamos”, explica Manuel Besada, buzo y armador.

Las lechugas de mar se llevan a una planta procesadora

Las lechugas del mar son un producto gourmet muy codiciado y de gran valor culinario. Su captura es totalmente artesanal. La calidad del alga se ve tanto en el color como en el grosor. Tiene que ser un color intenso y ser un poquito grueso.

Después de una jornada de inmersiones maratonianas, la lechuga de mar se lleva a una planta procesadora donde continúa un cuidadoso proceso de limpieza y selección. En la empresa ‘Algamar’, la mayor parte de las algas se deshidratan. “Aproximadamente manipulamos 3.000 kilogramos de producto fresco cada día”, señala Fermín Fernández, gerente de la sociedad.

“De 10 kilos de producto fresco queda uno de producto deshidratado”, recalca Fernández. No es ni marisco ni pescado, pero de nuevo el mar nos brinda otro de sus tesoros con una gran proyección de futuro.