Daniel Brito 14 OCT 2025 - 14:00h.

Azafrán es el restaurante que la Guía Michelin recomienda en el mes de octubre, un restaurante Bib Gourmand de Villarrobledo

Palabra de chef: qué productos de temporada tienes que comer en octubre y tres recetas para aprender a prepararlos

Compartir







Los restaurantes denominados Bib Gourmand cuentan cada vez con más fama y llaman la atención de los comensales. Estos son aquellos establecimientos que la Guía Michelin reconoce por la gran calidad de su cocina a precios de lo más asequibles y razonables. Es decir, a diferencia de las estrellas Michelin, donde se valora la alta cocina, aquí el foco está en la calidad-precio de la oferta. Precisamente la Guía Michelin recomienda en el mes de octubre uno de sus Bib Gourmand en Villarrobledo, pueblo de Albacete, por revisar su recetario manchego desde la modernidad con el azafrán como hilo conductor.

Azafrán (Avenida Reyes Católicos, 71) es el nombre de este restaurante de Villarrobledo, en Albacete, un nombre directamente relacionado con la especia que se cultiva sobre todo en las zonas de La Mancha, su centro de producción en España. La chef Teresa Gutiérrez ha sabido como hacer del azafrán el hilo conductor de sus fogones adaptándolo e integrándolo en cada una de las preparaciones.

PUEDE INTERESARTE La mejor ruta de pintxos por San Sebastián por menos de 20 euros

Cocinar en tu pueblo

Gutiérrez, Premio Nacional de Gastronomía JRE en 2019, abrió las puertas de Azafrán en 2008 tras pasar por las cocinas de varios restaurantes, realizando en su local una cocina basada en las raíces manchegas, pero adaptadas a las técnicas actuales, siempre respetando el producto autóctono, como las carnes de la zona o el queso de oveja de La Mancha.

“Para mí es importante transmitir el auténtico carácter manchego, con su sencillez y su fuerza. Azafrán es el sueño de mi vida: cocinar en mi pueblo, rodeada de mi familia y de la tierra que me ha visto crecer”, explica la chef a la Guía Michelin sobre su restaurante, donde reconoce que una de las partes que más se cuida es la dulce, ya que para ella el postre no es el fin de una comida, sino “el recuerdo que se lleva el comensal al salir”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así se come en Azafrán

El producto manchego es clave en su cocina, pero el azafrán tiene un lugar especial en ella, aunque no siempre lo utiliza de la misma forma. Teresa Gutiérrez intenta que su sabor no sea el protagonista de los platos, pero se encuentre presente como un ligero matiz, un detalle que eleva los platos a otro nivel, utilizando siempre a través de infusiones.

Entre los platos que se pueden degustar está su ensalada de quesos artesanos con vinagreta de frutos secos, su bacalao con salsa de queso, almendras y Azafrán de La Mancha, o su carrillada de ternera estofada con Airén.

Ser un Bib Gourmand permite a Azafrán ser un restaurante reconocido en el que se puede disfrutar de un gran menú con maridaje, con un precio más elevado, pero también de una comida más informal en la que se comparten los platos, reduciendo el coste de la cuenta, convirtiéndose así en un restaurante con grandes opciones y donde cada uno puede elegir qué experiencia vivir en su mesa.