Falso caviar de albahaca: la receta fácil con la que elevar tus platos

Puedes hacer tu propio caviar casero, aunque no de pez esturión, sino de albahaca
¿Qué sabor tiene el caviar?
El caviar es un ingrediente que siempre asociamos al lujo y a momentos especiales, un alimento exclusivo que no siempre está disponible y que tampoco es del gusto de todo el mundo. El caviar no es más que las huevas del pez esturión que se conservan con sal y que tiene forma de pequeñas perlas brillantes, normalmente de un color oscuro, que es de lo más cotizado en alta cocina, ya que una lata de apenas unos gramos puede superar fácilmente los 100 euros y llegar a precios mucho más elevados dependiendo de la variedad y de su calidad.
Pese a ser un alimento al que la mayoría de los comensales no tiene acceso normalmente, hay formas de hacer tu propio caviar con el que rematar y elevar a gourmet cualquier plato que prepares en casa y sin grandes complicaciones.
Eso sí, no se trata de un caviar de huevas de pez esturión como tal, sino más bien de un falso caviar de albahaca que, si bien poco tiene que ver con el original, en aspecto puede parecer similar y, sin duda, le va a dar un toque diferente a determinados platos gracias a su sabor.
Esta receta del cocinero Pedro Venteo, conocido en redes sociales como El mono chef, tiene cierta complejidad, aunque si se siguen sus pasos se puede lograr un resultado exquisito que, en su caso, utiliza para llevar sus pizzas a un nivel aún más premium. Apunta bien los ingredientes y el paso a paso para no perder detalle y que la receta te salga igual de perfecta que a él.
Cómo hacer falso caviar de albahaca
Ingredientes
- 70 gramos de albahaca
- 200 mililitros de agua
- 3 gramos de agar-agar
- Un vaso de aceite
- Sal
Elaboración
Cocina la albahaca
Hierve la albahaca en agua durante unos minutos y luego pásala por agua fría para conservar su clorofila y por tanto su verde intenso.
Bate bien
Utiliza esa agua y la albahaca para batir todo bien hasta lograr un líquido totalmente homogéneo, añadiendo si quieres una pizca de sal. Pasa el líquido por un colador para que la mezcla quede lo más fluida posible.
Vuelve a hervir
Una vez listo, añade el agar-agar al liquido verde y llévalo de nuevo al fuego hasta que llegue a ebullición removiendo bien para que disuelva el agar.
Deja reposar
Retira del fuego y deja que la mezcla repose 15 minutos, pasándola luego a un biberón de cocina.
Crea el caviar
En un vaso con aceite bien frío deja caer gota a gota desde el biberón y, al entrar en contacto con el aceite frío, las gotas quedarán totalmente redondas, como si fuesen caviar.
Déjalo listo
Cuando las tengas todas cuela las bolas y enjuágalas para retirar el exceso de aceite y añade tu falso caviar de albahaca a tus pizzas o tu plato favorito.