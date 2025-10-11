Falso caviar de albahaca: la receta fácil con la que elevar tus platos

Daniel Brito 11 OCT 2025 - 10:00h.

Puedes hacer tu propio caviar casero, aunque no de pez esturión, sino de albahaca

¿Qué sabor tiene el caviar?

El caviar es un ingrediente que siempre asociamos al lujo y a momentos especiales, un alimento exclusivo que no siempre está disponible y que tampoco es del gusto de todo el mundo. El caviar no es más que las huevas del pez esturión que se conservan con sal y que tiene forma de pequeñas perlas brillantes, normalmente de un color oscuro, que es de lo más cotizado en alta cocina, ya que una lata de apenas unos gramos puede superar fácilmente los 100 euros y llegar a precios mucho más elevados dependiendo de la variedad y de su calidad.

Pese a ser un alimento al que la mayoría de los comensales no tiene acceso normalmente, hay formas de hacer tu propio caviar con el que rematar y elevar a gourmet cualquier plato que prepares en casa y sin grandes complicaciones.

Eso sí, no se trata de un caviar de huevas de pez esturión como tal, sino más bien de un falso caviar de albahaca que, si bien poco tiene que ver con el original, en aspecto puede parecer similar y, sin duda, le va a dar un toque diferente a determinados platos gracias a su sabor.

Esta receta del cocinero Pedro Venteo, conocido en redes sociales como El mono chef, tiene cierta complejidad, aunque si se siguen sus pasos se puede lograr un resultado exquisito que, en su caso, utiliza para llevar sus pizzas a un nivel aún más premium. Apunta bien los ingredientes y el paso a paso para no perder detalle y que la receta te salga igual de perfecta que a él.

