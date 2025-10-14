Redacción Gastro 14 OCT 2025 - 08:30h.

Para la experta Boticaria García el omega-3 es esencial durante el crecimiento de los niños, tanto a nivel físico como cognitivo

Boticaria García explica cómo hacer un bocadillo completo para la merienda de los niños: "Las opciones son infinitas"

Compartir







La alimentación es importante en cualquier etapa de la vida, especialmente en la infancia, cuando los más pequeños están en pleno desarrollo tanto físico como cognitivo, y para ambos la dieta que siguen es igual de clave durante todo el proceso. Sí, lo que comen los niños afecta directamente a determinados aspectos, como a su concentración. Precisamente sobre ello habla en un nuevo vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ la divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marián García, más conocida como Boticaria García.

“Hay un ingrediente, que son los ácidos grasos esenciales, el omega-3 que tiene una importancia fundamental en el neurodesarrollo del cerebro, también a nivel visual o cardiovascular. Es injusto centrarse en únicamente en el omega-3 porque si no tienes suficientes niveles de calcio, proteínas o hidratos de carbono, no va a funcionar”, explica Boticaria García.

PUEDE INTERESARTE Cómo afecta a las bacterias buenas la fibra del pan integral, según Boticaria García

Encontrar el omega-3 es algo más fácil de lo que creemos, ya que no solo está en pescados como el atún, las sardinas o el salmón, pero también en otros alimentos, como las nueces. “Comerte cinco o seis nueces al día es el 75% de los requerimientos diarios de omega-3”, señala la divulgadora. Las semillas de chía o de lino también son ricas en omega-3, aunque el omega-3 vegetal “en proporción se convierte en menos DHA y tienes que tomar más”.

Además, la dietista-nutricionista también señala que más allá de poner el foco en el omega-3, es esencial pensar en el popular plato de Harvard, que es igual para niños que para adultos, y de ello habla y lo explica en el vídeo.

El bocadillo perfecto

En uno de los últimos vídeos de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ la experta Marián García sostenía que el bocadillo sigue siendo una buena opción para las meriendas de los niños. ¿Y cómo hacerlo? Pues si el pan es integral, mejor que mejor, mientras que con el relleno se puede dar rienda suelta a la imaginación ante una cantidad de opciones prácticamente infinita, como explica en el vídeo.