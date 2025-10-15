Claudia Barraso 15 OCT 2025 - 16:51h.

Un hombre ha sido detenido como sospechoso de la muerte de su hermano en la localidad de Abenójar en Ciudad Real: la madre encontró el cadáver de la víctima

Un hombre acusado de matar a su pareja a puñaladas en Móstoles confiesa el crimen y afirma que explotó por sus relaciones con otros hombres

Compartir







La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano tras una agresión con arma blanca en el municipio de Abenójar, en Ciudad Real. La detención se produjo durante la mañana de este miércoles. El cuerpo de la víctima fue encontrado el pasado martes por la tarde en un domicilio de la calle del Pilar por uno de sus familiares.

La madre de ambos encontró al cadáver cuando regresó al domicilio donde ambos residían. La mujer había pasado unos días fuera con una de sus hijas y al regresar se encontró con uno de sus hijos muerto y el otro desaparecido. Cuando los agentes de la Guardia Civil recibieron el aviso, lo primero que hicieron fue buscar al hermano que faltaba y considerarlo sospechoso del asesinato del fallecido.

El joven, de 31 años, murió tras sufrir una violenta agresión con un arma blanca. La madre fue quien encontró el cuerpo sin vida y rápidamente avisó a los agentes que iniciaron al momento un operativo de búsqueda del hermano que faltaba. Fue detenido durante la mañana de este miércoles en un establecimiento hostelero de Ciudad Real capital, según han confirmado medios locales como 'Mi Ciudad Real'.

Hay indicios de que podrían haberse peleado

Por el momento, los agentes no han podido confirmar por qué se produjo ese ataque. Aún hay una investigación abierta que sirva para determinar las causas de un suceso que derivaría de una discusión entre ambos hermanos. Los vecinos de la localidad han quedado conmocionados al conocer los hechos. Es una localidad de poco más de mil habitantes, por lo que todas las personas que residen en ella se conocen. Algunos han afirmado seguir sorprendidos al conocer la noticia.