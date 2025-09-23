La policía lo localizó en Vinarós pero consiguió darse a la fuga en un coche robado y tras embestir a una patrulla de la Guardia Civil en Cheste

Detenido un tercer hombre por el homicidio de un joven apuñalado en Bilbao

Compartir







ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido la madrugada de este lunes, en el barrio valenciano de La Torre, a un hombre de 38 años como presunto autor del homicidio cometido el pasado 27 de agosto en un domicilio de Alaquàs (Valencia), donde un hombre de 40 años recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida. También han arrestado a otro hombre, de 47 años, a quien se le imputa un delito de encubrimiento, por ocultar en su vivienda al presunto autor de los disparos.

Tras el suceso, agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de la investigación, localizando al sospechoso en Vinarós (Castellón), por lo que se estableció un dispositivo para detenerlo. No obstante, el presunto autor logró darse a la fuga a bordo de un coche sustraído y con placas de matrícula dobladas, arremetiendo para ello contra turismos aparcados, mobiliario urbano y colisionando con un vehículo policial. Tras su huida, llegó hasta la localidad valenciana de Cheste, donde trató de embestir a una patrulla de la Guardia Civil.

Días después, el sospechoso fue localizado por los investigadores en La Torre, donde se ocultaba en un domicilio. Allí, sobre las cuatro de la madrugada de este lunes, ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de asesinato, uno de ellos consumado y otro en grado de tentativa; delito contra la seguridad vial; atentado a agente de la autoridad; tenencia ilícita de armas; daños, y falsedad documental. También se ha arrestado a un segundo varón como presunto autor de un delito de encubrimiento, por ofrecer cobertura y medios de subsistencia al presunto autor del homicidio en su vivienda de La Torre.

Los agentes, además, han registrado el domicilio donde se escondía el ahora arrestado y han intervenido dos vehículos y varios teléfonos móviles. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial a lo largo de este miércoles.