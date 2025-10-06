La Policía Nacional ha desplegado un operativo en relación al crimen de una funcionaria en Badajoz

Uno de los dos detenidos por la muerte de la mujer se encuentra en prisión provisional

Compartir







BadajozLa Policía Nacional ha desplegado este lunes un amplio operativo en el barrio de Pardaleras, en Badajoz, en relación al crimen de una funcionaria el pasado mes de septiembre.

Agentes de la Policía Judicial han accedido a dos viviendas, según ha publicado el diario Hoy. Ambas intervenciones estarían vinculadas con la investigación del asesinato de la joven funcionaria María Antonia Sánchez, que continúa bajo secreto de sumario.

PUEDE INTERESARTE Investigan como crimen machista el asesinato de una mujer italiana en Formentera

Prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de la joven

El Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos por la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado en una vivienda de la capital pacense tras declararse un incendio en el inmueble.

Se investiga a este hombre, vecino de la joven fallecida, por los presuntos delitos de homicidio e incendio doloso. En cuanto al segundo investigado, padre del primero, la autoridad judicial ha acordado prorrogar su detención judicial ante la imposibilidad de tomarle declaración ya que se ha mostrado indispuesto y ha necesitado asistencia médica.

Agentes de la Policía Nacional les han trasladado al Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz para prestar declaración desde la comisaría de Badajoz, donde permanecían detenidos tras su arresto este pasado sábado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El más joven se ha acogido a su derecho a no declarar y el segundo, que se ha mostrado indispuesto, volverá al juzgado para prestar declaración.

La causa está decretada de manera expresa secreta y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz continúa con la investigación, han informado las mismas fuentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una persona agradable y muy trabajadora

Según ha explicado, los compañeros de trabajo echaron en falta a la mujer, por lo que fueron a buscarla a su casa al no responder a los mensajes, inmueble en el que ya se encontraban bomberos y policía.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El empleado del INSS ha trasladado que nadie podría presagiar un hecho así ya que “no habíamos notado nada raro” en ella, una persona con una muy buena actitud, muy trabajadora y “siempre agradable y cordial con los compañeros».