Investigan la muerte de una menor de 15 años en un piso de Palma de Mallorca

Palma de MallorcaLa joven de 15 años, que murió en la madrugada del martes en un piso de Palma de Mallorca, murió por una reacción adversa a tóxicos, según el análisis preliminar. Fuentes cercanas al caso aseguran que los investigadores han descartado la muerte violenta de la menor, tal y como informe EFE.

Las autoridades todav�ía esperan el informe definitivo que emitirá el Instituto de Medicina Legal con los resultados de la autopsia. El cuerpo sin vida de la adolescente fue encontrado en la madrugada del martes en un dormitorio de la casa familiar de su pareja, donde pasaba la noche.

Un inquilino del piso avisó a emergencias

Los hechos ocurrieron en el barrio de San Oliva de la isla. Una de las personas que vivía en el piso se dio cuenta de que la adolescente no tenía pulso y llamó a emergencias. Los agentes acudieron al lugar y realizaron una investigación en la vivienda para poder obtener más datos sobre lo sucedido.

El novio de la chica de 15 años prestó declaración a la Policía y el Grupo de Homicidios y la Científica se hizo cargo de la investigación de la muerte de la adolescente. Ahora, los agentes esperan la autopsia para esclarecer el trágico fallecimiento.