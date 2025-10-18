Muere un hombre tras quedar atrapado debajo de un vehículo en La Braña, Asturias

Efectivos de Bomberos rescataron al hombre con vida, que murió tras ser evacuado al Hospital de Jarrio por una UVI móvil

Un hombre ha fallecido este sábado tras quedar atrapado debajo de un coche en la aldea de Penadecabras, en la parroquia asturiana de La Braña, dentro del concejo de El Franco. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado fue evacuado al Hospital de Jarrio por la UVI móvil de la zona, muriendo posteriormente.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió este 18 de octubre el aviso a las 11:57 horas. En la llamada se indicaba que un coche había cogido, al parecer de forma accidental, a un varón quedando éste bajo el mismo.

Bomberos rescataron al hombre con vida

De inmediato, se movilizó a los efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Castropol y Valdés, que se trasladaron con un vehículo primera salida, un furgón multisocorro y un vehículo ligero.

Una vez en la zona, los profesionales de Bomberos procedieron a estabilizar el vehículo y con los cojines neumáticos lo izaron para liberar a la persona atrapada, logrando sacarla del sitio a las 13:19 horas.

A continuación, se le evacuó a la UVI móvil donde fue atendido por el personal sanitario activado por el SAMU. Tras finalizar la intervención, la dotación retiró del lugar a su base a las 13:54 horas. La sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.