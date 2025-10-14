Según la información facilitada por el SAMU 061, se trata de un hombre de unos 45 años

El suceso tuvo lugar sobre las 23.10 horas de este lunes

Compartir







PalmaUna persona ha muerto tras ser atropellada en la autopista del aeropuerto de Palma.

Según la información facilitada por el SAMU 061, se trata de un hombre de unos 45 años, y el suceso ha tenido lugar sobre las 23.10 horas de este lunes.

Hasta el lugar se han desplazado asistencias sanitarias que sólo han podido confirmar el fallecimiento.

Una llamada alertó que había un hombre andando por la autopista

Según recoge el medio local Crónica Balear, los servicios de emergencia recibieron una primera llamada en la que un testigo comunicaba que había una persona caminando por la autopista del aeropuerto, en dirección a la salida hacia Son Sant Joan. Poco tiempo después, una segunda llamaba confirmaba que un coche había atropellado a un peatón y que posteriormente un segundo vehículo le había pasado por encima.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso.