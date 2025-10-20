Los agentes hallaron el cadáver en un pozo ubicado en el patio de su casa

La mujer recibía una paga por haber escapado con vida de los crímenes de la Alemania nazi

Las autoridades de Israel han detenido a una mujer residente en el norte del país por supuestamente ocultar el cuerpo de su madre, de 93 años y superviviente del Holocausto, para seguir cobrando los beneficios sociales que recibía por haber escapado con vida de los crímenes de la Alemania nazi.

"Una pareja de Karmiel ocultó el cuerpo de la madre de la mujer, de 93 años, para seguir recibiendo dinero de varias organizaciones debido a que era una superviviente del Holocausto", ha dicho la Policía israelí en su cuenta en X, donde ha afirmado que los agentes hallaron el cadáver en un pozo ubicado en el patio de su casa.

Las autoridades invetigaron el caso tras la alerta de varios familiares

La Policía ha explicado que empezó a investigar el caso después de que varios familiares de la fallecida expresaran su preocupación por su bienestar tras recibir informaciones contradictorias por parte de su hija, que llegó a decir a la Policía que había muerto en abril de 2024 y había sido enterrada en otra ciudad por el conflicto en Oriente Próximo.

Asimismo, ha detallado que la pareja sentimental de la mujer se suicidó posteriormente bajo custodia después de que se determinara que había sido él quien ocultó el cuerpo, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. La mujer hace frente a cargos por fraude, interferencia en la investigación y no informar a las autoridades sobre la muerte de su madre.