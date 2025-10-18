El presunto autor del crimen de Zarautz tiene antecedentes por violencia machista

Redacción Euskadi Agencia EFE 18 OCT 2025 - 14:55h.

Zarautz, GuipúzcoaEl presunto autor del crimen machista de Zarautz, en la provincia de Guipúzcoa, que continúa detenido en dependencias policiales, tiene denuncias por violencia de género de parejas anteriores.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado este sábado a EFE que el hombre de 47 años que fue arrestado este pasado jueves, acusado de matar a una mujer de 53 años, cuyo cadáver fue encontrado el día anterior, tiene "antecedentes policiales de violencia de género", por "denuncias de parejas anteriores".

La misma fuente ha agregado que, a la Ertzaintza "no le consta", sin embargo, ninguna denuncia de ese tipo interpuesta por la víctima, con la que el arrestado mantenía "algún tipo de relación afectiva".

Detenido y víctima, de nacionalidad española

Los hechos se conocieron el pasado jueves, cuando la Policía vasca ya había detenido al presunto homicida y después de que la noche del día anterior, el miércoles 15 de octubre, localizara, tras recibir un aviso, el cuerpo sin vida de la mujer, de nacionalidad española.

El hombre acusado del crimen machista, también español, fue conducido este viernes por la Ertzaintza hasta su domicilio, situado en la calle Indamendi de Zaratuz, donde permaneció varias horas, al parecer, mientras se practicaba la reconstrucción de los hechos. Por la tarde, fue trasladado de nuevo a comisaría.

El Departamento de Seguridad ha informado de que este sábado continúa en dependencias policiales, a la espera de que concluyan las diligencias y sea puesto a disposición judicial.

Fuentes municipales indicaron que un Juzgado de la localidad de Azpeitia se encarga del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.