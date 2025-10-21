Durante el juicio el acusado no recuerda qué pasó a causa de un brote psicótico, ha asegurado Alan Rubén

La víctima, madre del acusado, presentaba 31 cortes, uno de ellos de 13 centímetros en la yugular

LeónLa Audiencia Provincia de León acoge desde este lunes el juicio por la muerte de María Salomé el día 24 de diciembre de 2022 presuntamente a manos de su hijo, Alan Rubén T.S., que ha relatado durante su declaración que sí estuvo en casa de su madre el día de los hechos, pero después se fue a su domicilio y no recuerda qué pasó a causa de un brote psicótico.

Alan Rubén ha asegurado que el continuo “consumo de todo tipo de drogas” le tenía “inmerso en una paranoia constante, porque las voces me decían que mis amigos, mi madre y mi familia no eran ellos, sino que estaban secuestrados y ellos eran una especie de clones o sustitutos”, según recoge InfoLeon.

El acusado sigue defendiendo que ese día no recuerda lo que pasó, “llevo casi tres años dando vueltas a ese día, pero soy incapaz de saber si yo le hice daño o no. Recuerdo haber estado ese día con mi madre y haber discutido con ella, pero no recuerdo haberla agredido ni haberla matado. También recuerdo una discusión porque ella quería internarme, pero tuve una especie de brote psicótico que me llevó a perder el contacto con la realidad”.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de 24 años y medio de prisión por los delitos de asesinato con alevosía y amenazas continuadas, mientras que la acusación particular pide 27 años y medio de prisión por homicidio doloso, una orden de alejamiento y una indemnización a la hermana de la víctima.

Madre e hijo tenían "muy mala relación"

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, madre e hijo tenían "muy mala relación" y el día de los hechos, el 24 de diciembre de 2022, el acusado, que en aquel momento tenía 20 años, fue alrededor de las 21.00 horas al domicilio de la madre, de 58 años, que vivía sola en la calle Pedro de Dios de León capital. Allí accedió al portal tras abrirle la puerta una vecina, pero su madre no abrió la entrada a su casa, por lo que abandonó el edificio.

Más tarde, sobre las 23.30 horas, volvió a intentarlo. En esta ocasión también tuvo que abrirle el portal la vecina y, "ante la insistencia" por querer entrar en casa, su madre abrió la puerta de su domicilio y entre ellos se produjo "una discusión muy fuerte".

Según ha continuado la Fiscalía, el presunto autor de los hechos cogió un objeto "contundente" como un jarrón o similar y, "con la intención de causarle la muerte sin posibilidad de defensa", le asestó varios cortes en el cuerpo, concretamente 31 en la cara, los brazos, la cabeza, un hombro, la región dorsal, la zona cervical y uno de ellos mortal de 13 centímetros en el cuello que alcanzó la yugular.