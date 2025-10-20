La Fiscalía solicita seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones, de 14 y 15 años

La educadora agredida mortalmente por los tres menores había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas

BadajozEn Badajoz, este lunes comienza el juicio a los tres menores acusados del asesinato de la educadora social Belén Cortes, de 35 años. La Fiscalía solicita seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones, de 14 y 15 años, y 5 años para la chica de 17, al considerarla cómplice.

La Fiscalía acusa a los menores de los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso.

La investigación y los trámites judiciales se han llevado a cabo con mucha cautela, tanto por el hecho de que los acusados sean menores como por el impacto social que tuvo este episodio en toda España.

Los hechos

La educadora de 35 años de una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz fallecía como consecuencia de una agresión mortal por parte de tres menores residentes en dicho inmueble.

Según las primeras pesquisas, la educadora pudo ser asfixiada con un cinturón. Fue una llamada de una persona la que habría informado de una fuerte discusión en el piso tutelado, lo que habría provocado que efectivos se desplazaran hasta el lugar, donde encontraron a la trabajadora fallecida.

Tras el crimen, los acusados cogieron el vehículo de la víctima y condujeron con dirección a Mérida, pero tuvieron un accidente a la altura del municipio pacense de Lobón, a unos 29 kilómetros de la capital extremeña, y gracias a ello que pudieron ser detenidos.

La auxiliar técnico educativa agredida mortalmente por los tres menores había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas en dicho inmueble, que no cuenta con cámaras ni personal de seguridad.