Los expertos plantean sustituir los móviles por teléfonos fijos como medida para poder acabar con el 'ciberbullying'

Alejamiento digital de los acosadores: Juanma Moreno propone prohibir las redes a los que abusen

El peligro de los menores con las pantallas y las redes sociales es una de las principales preocupaciones de muchos países. Algunos incluso han comenzado a plantear ideas como sustituir los móviles por los teléfonos fijos de toda la vida. De esta manera los niños no estarían aislados, sino que se pueden comunicar con sus compañeros sin estar expuestos al peligro de los smartphones.

¿Continuar con los smartphones o volver a los móviles de antaño? Esta es la pregunta que ha abierto un debate en torno a los problemas que están generando los móviles en los más pequeños. Un dilema que muchos padres ya se plantean como solución a la adicción que produce esta pequeña máquina en sus hijos. Además de que es uno de los causantes del ciberbullying escolar. Sería volver a algo que a los padres, en su época, les funcionó.

Los expertos creen que el teléfono fijo puede acabar con el problema de acoso escolar en redes. "Eran un sitio de paso común, por tanto, lo que se hablaba estaba de cierta forma limitado y cuartado. Incluso, si tenías una reacción emocional te iba a ver y acompañar toda la familia", explica Ignacio Morón, decano de la Facultad de Psicología de Granada. También se ha planteado que sean los colegios los que llamen a las compañías para cancelar las cuentas de los acosadores en redes sociales.

¿Es factible esta medida?

¿Sería suficiente sustituir los móviles por los teléfonos fijos? "Creo que hay que hacer una actuación superior, política y legislativa para quedemos herramientas a los docentes". En España, el 12% de estudiantes sufre acoso escolar y el dispositivo móvil está detrás de esta preocupante cifra.

Todo este debate sigue resonando en la sociedad tras el caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla tras ser víctima de acoso escolar durante más de un año. A raíz de este caso, el presidente Juanma Moreno ha propuesto prohibir las redes sociales a los menores acosadores, pero ¿es factible?. En la actualidad hay un proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales que insiste en el alejamiento digital para los menores sancionados.

Las plataformas como Instagram ya bloquean automáticamente pornografía y contenidos violentos, en WhatsApp se necesita que alguien lo denuncie, pero ambas también pueden cerrar cuentas. En cuanto a detectar el acoso menos evidente es complicado. Es necesario comunicar a la policía tanto el colegio como los padres, y es la policía con la fiscalía de menores la que intervendrá. Pero al final son los padres del acosador menor los responsables.