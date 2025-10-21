"El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas", ha advertido la Fiscalía

La Policía analiza el móvil de Sandra Peña para encontrar pruebas del acoso que sufría y poder identificar a sus responsables

SevillaLa Fiscalía de Sevilla ha requerido a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que han sido identificados en distintas publicaciones como supuestas acosadoras de Sandra Peña, de 14 años, alumna del colegio Irlandesas Loreto, que se suicidó la semana pasada

La Fiscalía también ha abierto, en paralelo, diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y mensajes de amenazas, según ha informado este martes el Ministerio Público en un comunicado.

"El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas", ha advertido la Fiscalía, que recuerda su función de protección de la imagen de los menores.

Determinar posibles responsabilidades

La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía de Menores, mantiene abierta una investigación para tratar de determinar posibles responsabilidades derivadas del suicidio de la adolescente, unas diligencias que van a incluir el análisis de su teléfono móvil y precisamente de las redes sociales.

En el marco de esa investigación en marcha, los agentes tratan además de determinar el posible grado de implicación concretamente de tres chicas, mayores de 14 años, con lo que serían imputables penalmente.

La Policía ha pedido cautela a la hora de determinar precipitadamente la posible responsabilidad que hayan podido tener esas tres menores que han sido señaladas inicialmente, a la espera de que se pueda determinar y comprobar su grado de participación en los hechos.