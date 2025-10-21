Logo de telecincotelecinco
El fiscal pide que se retiren de la red fotos de las supuestas acosadoras de Sandra Peña

La Junta lleva a Fiscalía a un colegio de Sevilla tras el suicidio de Sandra Peña, menor de 14 años
Pintadas en el colegio donde acudía Sandra PeñaEFE
SevillaLa Fiscalía de Sevilla ha requerido a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que han sido identificados en distintas publicaciones como supuestas acosadoras de Sandra Peña, de 14 años, alumna del colegio Irlandesas Loreto, que se suicidó la semana pasada

La Fiscalía también ha abierto, en paralelo, diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y mensajes de amenazas, según ha informado este martes el Ministerio Público en un comunicado.

"El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas", ha advertido la Fiscalía, que recuerda su función de protección de la imagen de los menores.

La historia de Sandra Peña aviva la necesidad de generar una mayor conciencia y responsabilidad entre los menores

Determinar posibles responsabilidades

La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía de Menores, mantiene abierta una investigación para tratar de determinar posibles responsabilidades derivadas del suicidio de la adolescente, unas diligencias que van a incluir el análisis de su teléfono móvil y precisamente de las redes sociales.

En el marco de esa investigación en marcha, los agentes tratan además de determinar el posible grado de implicación concretamente de tres chicas, mayores de 14 años, con lo que serían imputables penalmente.

La Policía ha pedido cautela a la hora de determinar precipitadamente la posible responsabilidad que hayan podido tener esas tres menores que han sido señaladas inicialmente, a la espera de que se pueda determinar y comprobar su grado de participación en los hechos.

La Fiscalía abre una doble investigación tras la muerte de Sandra Peña: una contra el colegio y otra contra las presuntas acosadoras
