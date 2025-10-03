Maitena Berrueco 03 OCT 2025 - 06:00h.

La comida tenía elementos extraños, eran gorgojos, una especie de escarabajos pequeños

Hallan lombrices en la pasta, en un comedor escolar alavés: "Sentimos asco e impotencia"

BilbaoEl menú escolar que se sirvió hace unos días en el colegio El Regato de Barakaldo (Vizcaya) consistía en un primer plato de garbanzos. Lo que nadie imaginaba era que la legumbre vendría, al parecer, aderezada con pequeños insectos. En concreto, gorgojos, una especie de escarabajo, cuyo consumo no entrañaría riesgo para la salud, pero que, como mínimo, asquea. Un menú de pesadilla. El centro, eso sí, actuó con celeridad y retiró la comida, ofreciendo aquel día un menú alternativo.

El caso ha generado alarma porque muchos aún recuerdan que Serunion, la empresa responsable de la elaboración de los menús, ya protagonizó “irregularidades similares” en otros centros públicos con menús de pesadilla como gusanos en la pasta o carne ácida. Recién estrenado el curso 2023-2024 hubo familias en Guipúzcoa que mandaron a sus hijos con bocadillos a clase para evitar el menú escolar.

El sindicato LAB ha denunciado las “deficiencias en la cadena de suministro” y exige a la empresa responsable Serunion que asuma su responsabilidad y deje de señalar y criminalizar a las trabajadoras del comedor. Además, reclaman a las instituciones competentes que “fiscalicen de forma rigurosa la actuación de Serunion y garanticen que la calidad del servicio”.

Pequeños escarabajos

Ocurrió el pasado martes 16 de septiembre, cuando los alumnos más pequeños, los que cursan Infantil, accedieron al ‘jantoki’ (comedor) y les sirvieron los garbanzos con gorgojos.

Las trabajadoras del comedor escolar del colegio El Regato, al detectar la presencia de elementos extraños en la comida de los alumnos, dieron la alerta y optaron por recurrir al menú alternativo, por lo que el alumnado no se quedó sin comer. Además, se guardó una muestra de los garbanzos con insectos diminutos para ser analizados en un laboratorio y se informó a las familias del incidente en el comedor.

La empresa encargada de elaborar los menús de este colegio de Barakaldo es Serunion, S.A. que protagonizó varios episodios similares en otros centros escolares vascos y de otras comunidades limítrofes como La Rioja. Por ejemplo, hace dos años se hallaron larvas en la pasta que se sirvió en el comedor de la ikastola Ikasbidea de Durana y unos días más tarde, en ese mismo centro, la carne guisada presentaba un color extraño y un sabor ácido. Por otro lado, cinco comedores escolares riojanos denunciaron, por aquellas fechas, la presencia de larvas de gusano en su menú.

La alarma que generó aquello llevó al Gobierno Vasco a rescindir el contrato con Serunion en varios comedores escolares de la red pública: “La reincidencia de estos problemas demuestra una grave falta de control y rigor por parte de la empresa, que sigue priorizando el beneficio económico por encima de la calidad del servicio y la seguridad del alumnado”, denuncian desde LAB.

El sindicato califica de “inadmisible” que ante las deficiencias en la cadena de suministro de alimentos Serunion opte por una campaña de señalamiento y presión a las trabajadoras del comedor a las que, según dicen, “culpabilizan” de lo ocurrido en el momento de servir la comida, en lugar de “poner el foco en los diferentes momentos de la cadena”.

Rescindir contrato

Los problemas que se registraron en comedores escolares de varios centros escolares vascos a principios del curso 2023-2024 llevó al Gobierno Vasco a rescindir el contrato con la empresa Serunion S.A.

El acuerdo se tomó de forma conjunta con la firma de restauración y desde el mes de febrero de 2024, empresas del sector sustituyeron a Serunion, garantizando el servicio de comedor del alumnado. Educación incoó diferentes expedientes, que, sumados a la repercusión social que estos incidentes provocaron, motivaron la renuncia, por parte de la empresa, a los contratos que había obtenido en la última licitación llevada a cabo para la prestación del servicio de comedor en centros públicos. Tras analizar la solicitud de Serunion por parte de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, el Departamento de Educación ha procedido a la resolución de mutuo acuerdo.