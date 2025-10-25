Un turista ha muerto y otro ha resultado herido grave al caer al vacío tras ceder una barandilla de un hotel de Lanzarote



LanzaroteUn hombre ha muerto y otro se encuentra en estado crítico tras caer desde una altura de aproximadamente seis metros al ceder una barandilla en un hotel de Costa Teguise, en Lanzarote.

Según ha informado el medio de comunicación 'La Provincia', el suceso ha ocurrido durante la madrugada de este sábado 25 de octubre cuando la barandilla del complejo hotelero cedió y los dos turistas cayeron al vacío.

El turista herido, trasladado de urgencia al hospital

Nada más producirse este accidente, personal del Servicio de Urgencias Canario se desplazó hasta el complejo hotelero y atendió al turista que se encontraba herido de extrema gravedad.

Por su parte, tan solo pudieron certificar el fallecimiento del otro hombre que murió a consecuencia de la caída producida en el hotel.

Tras ser atendido en el lugar de los hechos, el turista que resulto herido ha sido trasladado hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa.

Junto al personal médico, también se desplazaron al lugar de los hechos agentes de la Policía Local de Teguise, efectivos de la Guardia Civil y dos ambulancias del SUC, detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Ahora, las autoridades "han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, incluida la posible negligencia estructural en el mantenimiento del hotel".